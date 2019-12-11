У НБУ повідомили, що жодних посадовців банку не затримали у справі щодо VAB Банку
Про це повідомляє пресслужба НБУ, повідомляє "Громадське".
"Жоден з членів Правління та директорів департаментів Національного банку не був затриманий під час здійснюваних антикорупційними органами слідчих дій щодо обставин видачі стабілізаційного кредиту у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк", - пояснили у відомстві.
У пресслужбі повідомили, що через цю справу глава Нацбанку Яків Смолій перервав службове закордонне відрядження та повертається до України.
Також у Нацбанку обурені врученням підозри колишньому першому заступнику НБУ Олександру Писаруку.
Писарук у 2014-2015 роках був першим заступником голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.
Нагадаємо, що власник "Укрлендфармінг" Бахматюк просить Зеленського втрутитися у справу VAB Банку
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