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У НБУ повідомили, що жодних посадовців банку не затримали у справі щодо VAB Банку

"Жоден з членів Правління та директорів департаментів Національного банку не був затриманий під час здійснюваних антикорупційними органами слідчих дій щодо обставин видачі стабілізаційного кредиту у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк"
У Національному банку повідомили, що жодних посадовців з їхнього відомства не затримали за підозрою у заволодінні 1,2 мільярда гривень кредиту Нацбанку, виданому приватному акціонерному товариству "ВіЕйБі Банк".
У НБУ повідомили, що жодних посадовців банку не затримали у справі щодо VAB Банку Фото: 5.ua

Про це повідомляє пресслужба НБУ, повідомляє "Громадське".

"Жоден з членів Правління та директорів департаментів Національного банку не був затриманий під час здійснюваних антикорупційними органами слідчих дій щодо обставин видачі стабілізаційного кредиту у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк", - пояснили у відомстві.

У пресслужбі повідомили, що через цю справу глава Нацбанку Яків Смолій перервав службове закордонне відрядження та повертається до України.

Також у Нацбанку обурені врученням підозри колишньому першому заступнику НБУ Олександру Писаруку.

Писарук у 2014-2015 роках був першим заступником голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.
 

Нагадаємо, що власник "Укрлендфармінг" Бахматюк просить Зеленського втрутитися у справу VAB Банку

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12 11 2019 13:25
ТЕГИ: НБУ, банк
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