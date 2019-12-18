CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗазначається, що тепер альпіністи повинні надати докази того, що до планованого сходження вони досягали в Непалі висот як мінімум 6500 м. Крім того, у них має бути досвід не менше трьох років у високогірному трекінгу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Непалі запропонували зміни до процесу видачі дозволів альпіністам для підняття на Еверест
Бажаючі підкорити Джомолунгму повинні також надати медичну довідку про стан здоров'я
Фото: з вільних джерел
Уряд Непалу запропонував внести зміни в процес видачі дозволів для підняття на гору Джомолунгма (Еверест) через загибель 11 альпіністів цього року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що тепер альпіністи повинні надати докази того, що до планованого сходження вони досягали в Непалі висот як мінімум 6500 м. Крім того, у них має бути досвід не менше трьох років у високогірному трекінгу.
Бажаючі підкорити Джомолунгму повинні також надати медичну довідку про стан здоров'я.
Однак критики зі свого боку стверджують, що цих правил недостатньо для того, щоб уникнути інцидентів.
Нагадаємо, що на Евересті активісти за півтора місяця зібрали 11 тонн сміття
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