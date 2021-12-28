CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ компанії Netflix відповіли на лист Міністерства культури щодо негативного образу українки у серіалі "Емілі в Парижі".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Netflix відповіли на обурення Мінкульту щодо зображення українки в серіалі “Емілі в Парижі”
Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто. Домовились, що у 2022 році будемо більш в тісному контакті, аби упередити подібні випадки
Фото: з вільного доступу
Про це "УП. Життя" повідомили у пресслужбі міністерства.
За словами міністра культури Олександра Ткаченка, відповідь була "достатньо дипломатична".
"Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто.
Домовились, що у 2022 році будемо більш в тісному контакті, аби упередити подібні випадки", – розповів Ткаченко.
На його думку, активна громадська позиція сприятиме тому, щоб при показі персонажів української національності у майбутніх зйомках Netflix було враховано ставлення українців.
Нагадаємо, українців обурив образ персонажа з другого сезону серіалу "Емілі в Парижі" від Netflix.
За сюжетом головна героїня знайомиться з українкою на ім’я Петра, яку зіграла акторка Дар’я Панченко.
"Петра з Києва" специфічно вдягається, любить усе безкоштовне, краде речі з магазину і боїться депортації.
На цей інцидент відреагували відомі українки, користувачі соцмереж і міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Вони назвали таке зображення українок образливим і стереотипним, а міністр надіслав скаргу до компанії Netflix.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 12 2021 17:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Китаї виявили стародавню виноробню, якій понад 700 років
- ФОТО У Карпатах випало півтора метра снігу
- ВІДЕО Японія через снігопади скасувала понад сотню авіарейсів