У Netflix відповіли на обурення Мінкульту щодо зображення українки в серіалі “Емілі в Парижі”

Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто. Домовились, що у 2022 році будемо більш в тісному контакті, аби упередити подібні випадки

У компанії Netflix відповіли на лист Міністерства культури щодо негативного образу українки у серіалі "Емілі в Парижі".

Про це "УП. Життя" повідомили у пресслужбі міністерства.

За словами міністра культури Олександра Ткаченка, відповідь була "достатньо дипломатична".

"Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто.

Домовились, що у 2022 році будемо більш в тісному контакті, аби упередити подібні випадки", – розповів Ткаченко.

На його думку, активна громадська позиція сприятиме тому, щоб при показі персонажів української національності у майбутніх зйомках Netflix було враховано ставлення українців.

Нагадаємо, українців обурив образ персонажа з другого сезону серіалу "Емілі в Парижі" від Netflix.

За сюжетом головна героїня знайомиться з українкою на ім’я Петра, яку зіграла акторка Дар’я Панченко.

"Петра з Києва" специфічно вдягається, любить усе безкоштовне, краде речі з магазину і боїться депортації.

На цей інцидент відреагували відомі українки, користувачі соцмереж і міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Вони назвали таке зображення українок образливим і стереотипним, а міністр надіслав скаргу до компанії Netflix.