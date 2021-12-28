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У Netflix відповіли на обурення Мінкульту щодо зображення українки в серіалі “Емілі в Парижі”

Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто. Домовились, що у 2022 році будемо більш в тісному контакті, аби упередити подібні випадки
У компанії Netflix відповіли на лист Міністерства культури щодо негативного образу українки у серіалі "Емілі в Парижі".
У Netflix відповіли на обурення Мінкульту щодо зображення українки в серіалі “Емілі в Парижі” Фото: з вільного доступу
Про це "УП. Життя" повідомили у пресслужбі міністерства.
 
За словами міністра культури Олександра Ткаченка, відповідь була "достатньо дипломатична".
 
"Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто. 
 
Домовились, що у 2022 році будемо більш в тісному контакті, аби упередити подібні випадки", – розповів Ткаченко.
 
На його думку, активна громадська позиція сприятиме тому, щоб при показі персонажів української національності у майбутніх зйомках Netflix було враховано ставлення українців. 
 
Нагадаємо, українців обурив образ персонажа з другого сезону серіалу "Емілі в Парижі" від Netflix.
 
За сюжетом головна героїня знайомиться з українкою на ім’я Петра, яку зіграла акторка Дар’я Панченко.
 
"Петра з Києва" специфічно вдягається, любить усе безкоштовне, краде речі з магазину і боїться депортації.
 
На цей інцидент відреагували відомі українки, користувачі соцмереж і міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
 
Вони назвали таке зображення українок образливим і стереотипним, а міністр надіслав скаргу до компанії Netflix.
 
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28 12 2021 17:51
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