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У НФ відзначили перетворення, які були втілені спільно з президентом Порошенком, - ВІДЕО

Він також наголосив, що значна частина досягнень України з 2014 року була ініційована і реалізована урядами Арсенія Яценюка і продовжена Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом
"Народний фронт" подякував Президенту Петру Порошенку за п'ять років спільної роботи.
У НФ відзначили перетворення, які були втілені спільно з президентом Порошенком, - ВІДЕО Максим Бурбак. Фото: zn.ua

"Окремо хочу звернути увагу на те, як Президент Порошенко гідно прийняв результат вчорашнього голосування. Також хочу наголосити на персональному внеску Петра Порошенка у ті позитивні і небувалі перетворення, які пройшла Україна у попередні п’ять років. Від себе особисто, від фракції "Народний фронт" і від лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка хочу подякувати Петру Порошенку за 5 років спільної праці", - підкреслив керівник фракції  Максим Бурбак сьогодні на Погоджувальній раді.

"Маю наголосити на тому, що значна частина наших досягнень була ініційована і реалізована коаліцією та завдяки активній роботі фракції "Народного фронту" у Верховній Раді. Безвіз, енергетична незалежність, захист української мови, протидія російській пропаганді, санкції проти Росії, макроекономічна і фінансова стабільність, пріоритетне фінансування українського війська, реформа освіти і МВС. Це ті результати, якими завжди буде пишатися "Народний фронт", - підкреслив Максим Бурбак.

Він також наголосив, що вибори Президента відбулись демократично.

"Ми маємо повне право стверджувати, що Україна йде сталим курсом демократичної держави. Висока громадянська активність на виборах є підтвердженням віри людей в майбутнє нашої країни. Наша нація не раз демонструвала, що боротиметься за свої ідеали до перемоги. Це має усвідомлювати кожен з нас. Про це має пам'ятати наступний президент", - наголосив Максим Бурбак.

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22 04 2019 13:14
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