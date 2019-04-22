У НФ відзначили перетворення, які були втілені спільно з президентом Порошенком, - ВІДЕО
"Окремо хочу звернути увагу на те, як Президент Порошенко гідно прийняв результат вчорашнього голосування. Також хочу наголосити на персональному внеску Петра Порошенка у ті позитивні і небувалі перетворення, які пройшла Україна у попередні п’ять років. Від себе особисто, від фракції "Народний фронт" і від лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка хочу подякувати Петру Порошенку за 5 років спільної праці", - підкреслив керівник фракції Максим Бурбак сьогодні на Погоджувальній раді.
"Маю наголосити на тому, що значна частина наших досягнень була ініційована і реалізована коаліцією та завдяки активній роботі фракції "Народного фронту" у Верховній Раді. Безвіз, енергетична незалежність, захист української мови, протидія російській пропаганді, санкції проти Росії, макроекономічна і фінансова стабільність, пріоритетне фінансування українського війська, реформа освіти і МВС. Це ті результати, якими завжди буде пишатися "Народний фронт", - підкреслив Максим Бурбак.
Він також наголосив, що вибори Президента відбулись демократично.
"Ми маємо повне право стверджувати, що Україна йде сталим курсом демократичної держави. Висока громадянська активність на виборах є підтвердженням віри людей в майбутнє нашої країни. Наша нація не раз демонструвала, що боротиметься за свої ідеали до перемоги. Це має усвідомлювати кожен з нас. Про це має пам'ятати наступний президент", - наголосив Максим Бурбак.
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