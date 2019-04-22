У НФ відзначили перетворення, які були втілені спільно з президентом Порошенком, - ВІДЕО

Він також наголосив, що значна частина досягнень України з 2014 року була ініційована і реалізована урядами Арсенія Яценюка і продовжена Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом

"Народний фронт" подякував Президенту Петру Порошенку за п'ять років спільної роботи.

"Окремо хочу звернути увагу на те, як Президент Порошенко гідно прийняв результат вчорашнього голосування. Також хочу наголосити на персональному внеску Петра Порошенка у ті позитивні і небувалі перетворення, які пройшла Україна у попередні п’ять років. Від себе особисто, від фракції "Народний фронт" і від лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка хочу подякувати Петру Порошенку за 5 років спільної праці", - підкреслив керівник фракції Максим Бурбак сьогодні на Погоджувальній раді.

"Маю наголосити на тому, що значна частина наших досягнень була ініційована і реалізована коаліцією та завдяки активній роботі фракції "Народного фронту" у Верховній Раді. Безвіз, енергетична незалежність, захист української мови, протидія російській пропаганді, санкції проти Росії, макроекономічна і фінансова стабільність, пріоритетне фінансування українського війська, реформа освіти і МВС. Це ті результати, якими завжди буде пишатися "Народний фронт", - підкреслив Максим Бурбак.

Він також наголосив, що вибори Президента відбулись демократично.

"Ми маємо повне право стверджувати, що Україна йде сталим курсом демократичної держави. Висока громадянська активність на виборах є підтвердженням віри людей в майбутнє нашої країни. Наша нація не раз демонструвала, що боротиметься за свої ідеали до перемоги. Це має усвідомлювати кожен з нас. Про це має пам'ятати наступний президент", - наголосив Максим Бурбак.