У ніч на Св.Миколая ПС ЗСУ знищили 30 іранських дронів, запущених росією по Україні

У ніч з 18 на 19 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", 30 з яких знищили Сили оборони

У ніч з 18 на 19 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", 30 з яких знищили Сили оборони, повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Загалом виявлено близько тридцяти п’яти баражуючих боєприпасів. Як і минулого разу, ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено тридцять "шахедів" російських окупантів!", - повідомляють військові.

До знищення повітряних цілей залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи, йдеться у повідомленні.