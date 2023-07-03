У ніч на 3 липня Повітряні сили збили 13 із 17 ворожих "Шахедів"

Обійшлося без втрат.

рф у ніч на 3 липня 2023 року атакувала територію України іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Всього агресор здійснив 17 пусків дронів.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.

БПЛА атакували південні, східні та центральні області. Повітряним силам та ППО України вдалося ліквідувати 13 ударних безпілотників. Решта – не досягли своїх цілей. Наразі Повітряні сили повідомляють, що попередньо обійшлося без втрат. Також у ніч на 3 липня авіація ПС ЗС України здійснила десятки вильотів, із них 15 – на вогневе ураження об'єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.