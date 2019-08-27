У Нідерландах почався суд, який має визначити, чи робити евтаназію людям із деменцією
Так, у суді обвинувачують лікаря з притулку для людей похилого віку у порушенні закону про евтаназію, через те, що 74-річна жінка померла шляхом евтаназії три роки тому. Водночас, є деякі свідчення, що вона, ймовірно, передумала, повідомляє "Громадське".
Водночас, у суду немає сумніву, що лікар діяв з добрими намірами.
Представниця прокуратури заявила, що ключове питання полягає в тому, "наскільки ви, як лікар, все одно повинні вступити в дискусію з пацієнтом, який страждає на деменцію, якщо пацієнт вже зробив заяву про евтаназію".
Це перший випадок після легалізації евтаназії у Нідерландах у 2002 році.
Нагадаємо, що у Нідерландах провели евтаназію 17-річній дівчині на ім'я Ноа Потховен, яка кілька разів була жертвою сексуального насильства.
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