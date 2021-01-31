У Німеччині чоловік відкопав монети і гроші на 500 тисяч євро, але суд не визнав це скарбом

Контейнери, на думку суду, не були загублені - вони були навмисно заховані.

Чоловік, який знайшов в Німеччині золоті монети і гроші, може залишитися без належного винагороди після рішення суду, який не вважає знахідку скарбом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У 2016 році співробітник компанії, що займається ландшафтним дизайном, вирубував коріння і кущі на кладовищі в Дінклаге, на північному заході Німеччини, і знайшов закопані пластикові контейнери з золотом і грошима. Про свою знахідку чоловік повідомив у поліцію.

Наступного дня він і кілька інших людей знайшли ще кілька контейнерів, які вже були перевезені на територію ландшафтної компанії. В цілому вони знайшли 500 000 євро в золоті і готівці.

На деяких монетах був штамп 2016 року, що означає, що вони були закопані зовсім недавно. Потім місто взяло під охорону скарб. Однак офіційним особам не вдалося знайти початкового власника.

Зрештою, працівник компанії вирішив подати в суд на місто. Він стверджував, що тепер він є законним власником золота і грошей, оскільки попередній власник не вимагав їх протягом шести місяців після виявлення.

У п'ятницю суд відхилив його позов. Хоча рішення прямо не стосується питання власності, судді заявили, що його позов не матиме шансів на успіх.

Контейнери, на думку суду, не були загублені - вони були навмисно заховані. Отже, закон про загублене майно не застосовується. Хоча закон Німеччини також дозволяє тим, хто знайшов "скарб", залишати собі половину, контейнери, ймовірно, були закопані недавно і не можуть вважатися втраченим скарбом.

"Оскільки це не втрачений предмет, який знайшов чоловік, він також не має права на винагороду. Ви можете знайти тільки те, що було загублене", - заявив суд.

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