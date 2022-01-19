У Німеччині інфляція у 2021 році досягла майже 30-річного максимуму
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa, цитуючи дані статистичного відомства.
У 1993 році інфляція склала 4,5%, а в 2020 - 0,5%.
Зростання споживчих цін особливо прискорилося у грудні і склало 5,3%, порівняно з груднем минулого року.
Прискорення інфляції у Німеччині значною мірою було зумовлене зростанням цін на енергоносії. Ціни на них, порівняно з 2020 роком, виросли на 10,4%, після зниження на 4,8% торік.
Особливо подорожчав мазут (на 41,8%) та пальне (22,6%).
Додатковим фактором стало скасування тимчасового зниження ПДВ, яке діяло у зв’язку з пандемією коронавірусу, також проблеми з ланцюжком постачання і початок дії вищого податку на викиди вуглекислого газу з початку 2021 року.
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