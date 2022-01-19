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У Німеччині інфляція у 2021 році досягла майже 30-річного максимуму

Прискорення інфляції у Німеччині значною мірою було зумовлене зростанням цін на енергоносії
У 2021 році інфляція у Німеччині досягла 3,1%, що стало найвищим показником з 1993 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa, цитуючи дані статистичного відомства.

У 1993 році інфляція склала 4,5%, а в 2020 - 0,5%.

Зростання споживчих цін особливо прискорилося у грудні і склало 5,3%, порівняно з груднем минулого року.

Прискорення інфляції у Німеччині значною мірою було зумовлене зростанням цін на енергоносії. Ціни на них, порівняно з 2020 роком, виросли на 10,4%, після зниження на 4,8% торік. 

Особливо подорожчав мазут (на 41,8%) та пальне (22,6%).

Додатковим фактором стало скасування тимчасового зниження ПДВ, яке діяло у зв’язку з пандемією коронавірусу, також проблеми з ланцюжком постачання і початок дії вищого податку на викиди вуглекислого газу з початку 2021 року.

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19 01 2022 17:20
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