У Німеччині логістичні та авіакомпанії отримали попередження про появу поштових пакунків із вибухівкою

У країні вже зафіксували кілька таких інцидентів.

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини попередило логістичні та авіакомпанії, що можуть з'являтися у них пакунки з "нетрадиційними запалювальними пристроями".

Відомство розіслало компаніям лист, у якому описало загрозу. Вони мають проінформувати про це своїх співробітників і вжити запобіжні заходи. Видання припускає, що ці пристрої, які вже виявляли у поштових пакунках, призначені завдавати шкоду вантажним компаніям та іншій логістичній інфраструктурі країн Заходу.

У пакунках, які виявляли раніше, знаходили електроприлади і контейнери з рідинами. Зазначають, що великі витрати на доставку цих пакунків регулярно були "економічно непропорційними вартості відправлень".

Спецслужби пов'язують це попередження з інцидентом у логістичному центрі DHL у Лейпцигу, який є глобальним хабом компанії. Повідомляється, що в липні спалахнула посилка, відправлена із країн Балтії. У пакунку був запальний пристрій. У результаті загорівся весь вантажний контейнер. Тоді пожежу вдалося швидко загасити.