CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКанцлер ФРН Олаф Шольц і глави урядів федеральних земель Німеччини, як очікується, розглянуть пропозиції про зняття більшості обмежень через COVID-19 до 20 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині можуть скасувати більшість коронавірусних обмежень до 20 березня
В останні кілька днів у Німеччині почала знижуватися захворюваність коронавірусом
Фото: DW
Про це повідомляє агентство Associated Press, пише Інтерфакс-Україна.
В останні кілька днів у Німеччині почала знижуватися захворюваність коронавірусом, проте загалом вона все ще тримається на досить високому рівні порівняно з показниками, зафіксованими до хвилі штаму "омікрон".
Деякі європейські країни раніше вже почали пом'якшувати обмеження, впроваджені раніше для стримування поширення коронавірусу.
Згідно з даними порталу Worldometers, за час пандемії у ФРН зафіксували понад 12,7 млн випадків COVID-19, більше ніж 120 тис. із них мали летальні наслідки.
Нагадаємо, що Чехія скасує майже всі обмеження з 1 березня, COVID-19 стане "звичайною хворобою".
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