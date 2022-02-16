Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Німеччині можуть скасувати більшість коронавірусних обмежень до 20 березня

В останні кілька днів у Німеччині почала знижуватися захворюваність коронавірусом
Канцлер ФРН Олаф Шольц і глави урядів федеральних земель Німеччини, як очікується, розглянуть пропозиції про зняття більшості обмежень через COVID-19 до 20 березня.
У Німеччині можуть скасувати більшість коронавірусних обмежень до 20 березня Фото: DW

Про це повідомляє агентство Associated Press, пише Інтерфакс-Україна.

В останні кілька днів у Німеччині почала знижуватися захворюваність коронавірусом, проте загалом вона все ще тримається на досить високому рівні порівняно з показниками, зафіксованими до хвилі штаму "омікрон".

Деякі європейські країни раніше вже почали пом'якшувати обмеження, впроваджені раніше для стримування поширення коронавірусу.

Згідно з даними порталу Worldometers, за час пандемії у ФРН зафіксували понад 12,7 млн випадків COVID-19, більше ніж 120 тис. із них мали летальні наслідки.

Нагадаємо, що Чехія скасує майже всі обмеження з 1 березня, COVID-19 стане "звичайною хворобою".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 02 2022 12:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.