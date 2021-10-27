У Німеччині на аукціоні вперше в історії продають Bitcoin, конфіскований у шахраїв

Його ціна там уже вища за ринкову

Міністерство юстиції німецької федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія 25 жовтня розпочало дводенний аукціон із продажу Bitcoin, конфіскованих протягом останніх років відділом прокуратури по боротьбі з кіберзлочинністю.

Про це повідомляють Süddeutsche Zeitung, DPA і Deutsche Welle, зазначає "Громадське".

Криптовалюта раніше належала передусім наркоторговцям, які здійснювали в ній розрахунки в даркнеті. Законодавство Німеччини зобов’язує збувати всі конфісковані у зловмисників активи через відкритий аукціон, і Bitcoin не став винятком.

Оголошення про продаж криптовалюти викликало ажіотаж у людей. На аукціонній платформі міністерства юстиції Північного Рейну-Вестфалії зареєструвалися чотири тисячі нових користувачів, які почали робити пропозиції вже через дві хвилини після відкриття торгів.