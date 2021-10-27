У Німеччині на аукціоні вперше в історії продають Bitcoin, конфіскований у шахраїв
Про це повідомляють Süddeutsche Zeitung, DPA і Deutsche Welle, зазначає "Громадське".
Криптовалюта раніше належала передусім наркоторговцям, які здійснювали в ній розрахунки в даркнеті. Законодавство Німеччини зобов’язує збувати всі конфісковані у зловмисників активи через відкритий аукціон, і Bitcoin не став винятком.
Оголошення про продаж криптовалюти викликало ажіотаж у людей. На аукціонній платформі міністерства юстиції Північного Рейну-Вестфалії зареєструвалися чотири тисячі нових користувачів, які почали робити пропозиції вже через дві хвилини після відкриття торгів.
На аукціоні продають пакети різної вартості - від 10 до 0,1 Bitcoin. За оцінками спостерігачів, за більшість із них пропонували більше грошей, ніж становить ринкова вартість криптовалюти. Приміром, один Bitcoin продали за 56 090 євро - майже на 2000 євро більше за вартість на ринку.
У міністерстві юстиції кажуть, що не знають, чим пояснюється популярність лотів із криптовалютою. "Може, тому що люди знають, що вони справді отримають проданий нами товар", - заявив речник відомства у коментарі DPA.
Усього на аукціоні виставлені 215 Bitcoin. Влада розраховує виручити за них не менше ринкової вартості - майже 13 мільйонів доларів. Усі ці кошти підуть до скарбниці Північного Рейну-Вестфалії.
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