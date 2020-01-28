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У Німеччині перший випадок коронавірусу, в Чехії з підозрою госпіталізували 3 осіб

"Він перебуває під наглядом медичного персоналу і знаходиться ізольовано"
Речник міністерства охорони здоров’я Баварії заявив, що ризик зараження людей був визнаний низьким. У Чехії три людини госпіталізовані з підозрою на коронавірус.
У Німеччині перший випадок коронавірусу, в Чехії з підозрою госпіталізували 3 осіб Фото: З відкритих джерел

Перший випадок нового коронавірусу був підтверджений у Німеччині.

Про це заявив представник Управління Міністерства охорони здоров'я Мюнхена, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

Пацієнт - чоловік із міста Штарнберг у федеральній землі Баварія, приблизно в 30 кілометрах на південний захід від Мюнхена.

"Він перебуває під наглядом медичного персоналу і знаходиться ізольовано", - йдеться у повідомленні.

Речник міністерства охорони здоров’я Баварії заявив, що ризик зараження людей був визнаний низьким.

У Чехії три людини госпіталізовані з підозрою на коронавірус, повідомляє телеканал ČT24,

Хворі, які можуть бути заражені новим вірусом, госпіталізовані в Моравсько-Сілезькому краї і Злинському краї.

За словами головного санітарного лікаря Чехії Єви Готтвалдової, підтверджених випадків зараження в республіці немає.

Кількість летальних випадків, викликаних новим коронавірусом, перевищила 100. На провінцію Хубей, де розташоване місто Ухань, припадає 76 смертей. У Китаї число підтверджених випадків зараження перевищило 2700.

Нагадаємо, що у Китаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом.

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28 01 2020 09:30
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