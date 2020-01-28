У Німеччині перший випадок коронавірусу, в Чехії з підозрою госпіталізували 3 осіб "Він перебуває під наглядом медичного персоналу і знаходиться ізольовано"

Речник міністерства охорони здоров’я Баварії заявив, що ризик зараження людей був визнаний низьким. У Чехії три людини госпіталізовані з підозрою на коронавірус.

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Перший випадок нового коронавірусу був підтверджений у Німеччині. Про це заявив представник Управління Міністерства охорони здоров'я Мюнхена, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA. Пацієнт - чоловік із міста Штарнберг у федеральній землі Баварія, приблизно в 30 кілометрах на південний захід від Мюнхена. "Він перебуває під наглядом медичного персоналу і знаходиться ізольовано", - йдеться у повідомленні. Речник міністерства охорони здоров’я Баварії заявив, що ризик зараження людей був визнаний низьким. У Чехії три людини госпіталізовані з підозрою на коронавірус, повідомляє телеканал ČT24, Хворі, які можуть бути заражені новим вірусом, госпіталізовані в Моравсько-Сілезькому краї і Злинському краї. За словами головного санітарного лікаря Чехії Єви Готтвалдової, підтверджених випадків зараження в республіці немає. Кількість летальних випадків, викликаних новим коронавірусом, перевищила 100. На провінцію Хубей, де розташоване місто Ухань, припадає 76 смертей. У Китаї число підтверджених випадків зараження перевищило 2700. Нагадаємо, що у Китаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом.

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