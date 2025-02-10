У Німеччині подружжя засудили до довічного ув'язнення за вбивство двох українок і викрадення немовляти

Суд вважає, що подружжя мало намір видати дитину за свою власну, а також встановив особливу тяжкість їхньої провини.

Земельний суд міста Мангайм, що на півдні Німеччини, засудив до довічного ув'язнення 45-річну жінку та її 43-річного чоловіка за вбивство українки і її матері та викрадення дитини в березні 2024 року.

Суд вважає, що подружжя мало намір видати дитину за свою власну, а також встановив особливу тяжкість їхньої провини.

Це означає, що дострокове звільнення з в'язниці для засуджених після 15 років у тюрмі є практично неможливим. Втім, на рішення суду все ще можна подати апеляцію.