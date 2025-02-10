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У Німеччині подружжя засудили до довічного ув'язнення за вбивство двох українок і викрадення немовляти

10 лютого 2025, 18:33
У Німеччині подружжя засудили до довічного ув'язнення за вбивство двох українок і викрадення немовляти
Другий шанс для Феміди. Фото: reachsite.com
Суд вважає, що подружжя мало намір видати дитину за свою власну, а також встановив особливу тяжкість їхньої провини.
Земельний суд міста Мангайм, що на півдні Німеччини, засудив до довічного ув'язнення 45-річну жінку та її 43-річного чоловіка за вбивство українки і її матері та викрадення дитини в березні 2024 року. 
 
Про це повідомляє DW.
 
Суд вважає, що подружжя мало намір видати дитину за свою власну, а також встановив особливу тяжкість їхньої провини.
 
Це означає, що дострокове звільнення з в'язниці для засуджених після 15 років у тюрмі є практично неможливим. Втім,  на рішення суду все ще можна подати апеляцію.
 
На початку засідання у січні обидва підсудних у заявах, зачитаних їхніми адвокатами, зізналися у скоєнні злочинів. Обидва також висловили каяття. Чоловік також розповів, що забив двох жінок до смерті гумовим молотком.
 
За версією прокуратури, подружжя вбило 51-річну українську біженку Марину Стеценко та її 27-річну доньку Маргариту, щоб забрати дитину. Вбивство було скоєне після того, як зловмисники потайки підклали жертвам у їжу психотропні речовини. Імовірно, це сталося під час вечері у китайському ресторані, куди подружжя зловмисників запросило жертв під приводом святкування дня народження.
 
Тіло 51-річної бабусі викраденої дитини після двотижневих пошуків виявила на березі озера поблизу міста Хокенгайм. Кількома днями раніше поліція у Хоккенгаймі на березі Рейну знайшла тіло її дочки з ознаками насильницької смерті. Як встановило слідство, після вбивства 27-річну жінку намагалися спалити. 
 
На момент вбивства матері і бабусі дитині було лише п'ять тижнів.  

 

Німеччинасудвирок

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