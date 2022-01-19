У Німеччині понад 70 000 людей вийшли на протести проти COVID-обмежень
Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".
За оцінкою, що базується на даних поліції, понад 70 000 осіб взяли участь у різних мітингах по всій країні. Протести супроводжувалися великим контингентом поліції, а в деяких місцях також проходили контрдемонстрації.
Декілька зібрань пройшли в північному портовому місті Росток, а також у східних містах Баутцен і Котбус, причому більшість учасників не носили маски і не дотримувалися соціальної дистанції.
Декілька демонстрацій були розігнані поліцією або тому, що вони не були належним чином зареєстровані, або тому, що люди не дотримувалися санітарно-гігієнічних вимог.
Проте більшість демонстрацій були мирними. За даними поліції, лише у Тюрінгії на вулиці вийшли близько 21 000 людей, тоді як у землі Баварія близько 14 000 взяли участь у мітингах.
Протестувальники виступають, зокрема, проти потенційної перспективи обов'язкової вакцинації для всіх у Німеччині, яка ще не ухвалена законодавчо.
Протести почалися після того, як міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах припустив, що це може бути кращим варіантом за відновлення карантину в найближчі місяці.
Тим часом, з поширенням варіанта "Омікрон" кількість випадків захворювання в Німеччині в даний час знаходиться на рекордно високому рівні.
Проте показники госпіталізації та смертності поки що не зростають такими ж темпами. Однією з можливих причин цього є кількість людей, які пройшли вакцинацію. Інша ймовірна причина у тому, що "Омікрон" викликає менш важкі симптоми, ніж інші варіанти COVID.
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