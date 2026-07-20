У Німеччині попередили про шпигунський інтерес Китаю та росії до досліджень ШІ й дронів

Дослідження за цими напрямами в Баварії є "надзвичайно привабливою ціллю для економічного та наукового шпигунства".

Іноземні спецслужби дедалі частіше цікавляться стратегічними дослідженнями в галузі авіації, космонавтики, безпілотників і штучного інтелекту в німецькій Баварії.

Про це попередили у земельному відділенні Федерального відомства з охорони конституції Німеччини (BfV), повідомляє DW.

Дослідження за цими напрямами в Баварії є "надзвичайно привабливою ціллю для економічного та наукового шпигунства" через тісну взаємодію науки, промисловості та стартапів, наголосили в BfV. Зокрема, дослідники безпілотників із Мюнхенського технічного університету регулярно зустрічаються з науковцями з Китаю та росії на міжнародній аерокосмічній конференції Icasse. Цього року вона відбулася в Гонконзі, де обговорювали технології безпілотників, автономні літальні системи, супутникову навігацію та ШІ.

BfV попереджає, що всі результати досліджень можуть використовуватися не лише в цивільному секторі, а й для потреб військово-промислового комплексу КНР. Заступник голови фракції "Союз-90/Зелені" в Бундестазі Константін фон Ноц назвав таку співпрацю "лякаюче наївною" та закликав уряд захистити інтереси безпеки Німеччини та Європи.

Заступник голови фракції ХДС/ХСС Норберт Реттген назвав обмін знаннями з науковцями з рф та КНР безвідповідальним та "підтримкою китайської та російської оборонної промисловості", оскільки в обох країнах цивільні технології нерідко використовуються у військових цілях.