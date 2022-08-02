У Німеччині розслідують перегони на автобані зі швидкістю 417 км/год

Багатий власник спортивного автомобіля з Чехії публікує на YouTube відеоролики про перегони на Bugatti Chiron. Саме так він привернув увагу до інциденту

Прокуратура німецького міста Штендаль в північній землі Саксонія-Ангальт заявила, що розпочала розслідування потенційних незаконних перегонів у зв'язку з інцидентом, під час якого гонщик розігнав своє авто до 417 км/год.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання The Local.

Багатий власник спортивного автомобіля з Чехії публікує на YouTube відеоролики про перегони на Bugatti Chiron. Саме так він привернув увагу до інциденту.

"Дякую Богові за безпеку та добрі обставини", - написав Радім Пассер в описі до відео на своєму каналі.

На деяких відео видно спідометр, що показує 417 км/год на ділянці автомагістралі між Берліном та Магдебургом на захід від столиці.

Хоча записи зроблені в середині минулого року, відео розміщені в інтернеті зовсім недавно, і з того часу їх переглянули мільйони разів.

У відповідь на коментарі, в яких йшлося, що поїздка є безвідповідальною та небезпечною, Пассер сказав, що у нього була "хороша видимість", і підкреслив потужність гальмування свого Bugatti.

Дорожня поліція розпочала розслідування після того, як про подвиг широко повідомили різні ЗМІ.

Результати передано до прокуратури, яка розпочала правову оцінку події.

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