У Німеччині розслідують перегони на автобані зі швидкістю 417 км/год
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання The Local.
Багатий власник спортивного автомобіля з Чехії публікує на YouTube відеоролики про перегони на Bugatti Chiron. Саме так він привернув увагу до інциденту.
"Дякую Богові за безпеку та добрі обставини", - написав Радім Пассер в описі до відео на своєму каналі.
На деяких відео видно спідометр, що показує 417 км/год на ділянці автомагістралі між Берліном та Магдебургом на захід від столиці.
Хоча записи зроблені в середині минулого року, відео розміщені в інтернеті зовсім недавно, і з того часу їх переглянули мільйони разів.
У відповідь на коментарі, в яких йшлося, що поїздка є безвідповідальною та небезпечною, Пассер сказав, що у нього була "хороша видимість", і підкреслив потужність гальмування свого Bugatti.
Дорожня поліція розпочала розслідування після того, як про подвиг широко повідомили різні ЗМІ.
Результати передано до прокуратури, яка розпочала правову оцінку події.
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