У Німеччині викрили масштабну схему постачання європейських компонентів до росії в обхід санкцій – Politico

Німецька розвідка завершила чотирирічне розслідування й викрила схему, за якою російська компанія через Німеччину замовляла технології, які могли використовувати для військового призначення.

Так, у центрі розслідування була торгівельна компанія Global Trade, яка базується в німецькому Любеку й до 2022 року продавала товар у росію. Після впровадження санкцій проти рф, компанія ускладнила принципи експорту, щоб приховати торгівлю з росіянами.

"Ядром" схеми стала російська підсанкційна компанія "Коловрат", яка діяла під назвою Siderius. За даними німецького слідства, саме вона координувала мережі закупівель для російської промисловості, зокрема й оборонки. Так званий Нікіта С. став керівним директором Global Trade у березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення. Слідчі описують його як "сполучну ланку" між Global Trade і "Коловратом", на який він також працював у цей час.