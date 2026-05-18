У Німеччині викрили масштабну схему постачання європейських компонентів до росії в обхід санкцій – Politico
18 травня 2026, 16:35
Фото: з вільного доступу
У центрі розслідування була торгівельна компанія Global Trade, яка базується в німецькому Любеку й до 2022 року продавала товар у росію.
Німецька розвідка завершила чотирирічне розслідування й викрила схему, за якою російська компанія через Німеччину замовляла технології, які могли використовувати для військового призначення.
Про це пише Politico.
Так, у центрі розслідування була торгівельна компанія Global Trade, яка базується в німецькому Любеку й до 2022 року продавала товар у росію. Після впровадження санкцій проти рф, компанія ускладнила принципи експорту, щоб приховати торгівлю з росіянами.
"Ядром" схеми стала російська підсанкційна компанія "Коловрат", яка діяла під назвою Siderius. За даними німецького слідства, саме вона координувала мережі закупівель для російської промисловості, зокрема й оборонки. Так званий Нікіта С. став керівним директором Global Trade у березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення. Слідчі описують його як "сполучну ланку" між Global Trade і "Коловратом", на який він також працював у цей час.
Працівники "Коловрата" фактично керували схемою зсередини – вони увійшли в облікові записи електронної пошти Global Trade і видавали себе за німецький персонал компанії, зв’язуючись і домовляючись із замовниками. Товари, які постачали у росію, включали мікроконтролери, електронні компоненти, датчики й інші технології, які росія могла використовувати для військових розробок, а в окремих випадках і для ядерних технологій.
Санкції проти рф унеможливили пряму торгівлю, тому компанії направляли поставки, зокрема, через Туреччину за сприянням німецької компанії ER Industriebedarf GmbH, якою офіційно керував росіянин Євген Р.
Німецька служба зовнішньої розвідки отримала доступ до внутрішніх документів "Коловрата" й відстежила замовлення, рахунки та листування компанії. Згодом Нікіту С. та інших фігурантів розслідування затримали, а правоохоронці провели серію обшуків. Затриманим загрожує до 10 років в’язниці.
"Справа викриває неефективність західних санкцій, адже компоненти все ще можна купити в Європі через схеми, приховані за звичними документами та перенаправлення через інші країни, перш ніж дістатися до російських клієнтів", – пише Politico.