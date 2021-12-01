У Німеччині викрили найбільший торговельний майданчик у даркнеті з серверами в Україні

За допомогою майданчика незаконних купівель було здійснено на понад 140 мільйонів доларів.

Німецькі правоохоронці викрили, ймовірно, найбільший нелегальний торговельний майданчик у даркнеті, сервери якого перебували в Україні та Молдові.

Поліцейські заарештували ймовірного керівника майданчика під назвою DarkMarket, а його сервери вимкнули, повідомляє "Громадське".

"До моменту закриття DarkMarket був, мабуть, найбільшим у світі торговельним майданчиком у даркнеті з майже 500 тисячами користувачів та понад 2400 продавцями", - заявили у прокуратурі.

Здебільшого майданчик використовували для незаконної торгівлі наркотиками. Крім того, там можна було придбати підроблені гроші, викрадені або підроблені дані кредитних карток, анонімні SIM-карти, шкідливе програмне забезпечення та багато іншого.

Загалом у DarkMarket здійснили понад 320 тисяч транзакцій на понад 140 мільйонів доларів. Для розрахунку використовували криптовалюти Monreo та Bitcoin. Майданчик працював за допомогою 20 серверів в Україні та Молдові.

До розслідування були залучені правоохоронці з Німеччини, США, Австралії, Данії, Швейцарії, України та Молдови.

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