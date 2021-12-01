Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Німеччині викрили найбільший торговельний майданчик у даркнеті з серверами в Україні

За допомогою майданчика незаконних купівель було здійснено на понад 140 мільйонів доларів.
Німецькі правоохоронці викрили, ймовірно, найбільший нелегальний торговельний майданчик у даркнеті, сервери якого перебували в Україні та Молдові.
У Німеччині викрили найбільший торговельний майданчик у даркнеті з серверами в Україні Фото: з відкритих джерел

Поліцейські заарештували ймовірного керівника майданчика під назвою DarkMarket, а його сервери вимкнули, повідомляє "Громадське".

"До моменту закриття DarkMarket був, мабуть, найбільшим у світі торговельним майданчиком у даркнеті з майже 500 тисячами користувачів та понад 2400 продавцями", - заявили у прокуратурі.

Здебільшого майданчик використовували для незаконної торгівлі наркотиками. Крім того, там можна було придбати підроблені гроші, викрадені або підроблені дані кредитних карток, анонімні SIM-карти, шкідливе програмне забезпечення та багато іншого.

Загалом у DarkMarket здійснили понад 320 тисяч транзакцій на понад 140 мільйонів доларів. Для розрахунку використовували криптовалюти Monreo та Bitcoin. Майданчик працював за допомогою 20 серверів в Україні та Молдові.

До розслідування були залучені правоохоронці з Німеччини, США, Австралії, Данії, Швейцарії, України та Молдови.

Читайте також: Психотропні та нарковмісні препарати під виглядом гумдопомоги намагалися ввезти в Україну зі Словаччини

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 01 2021 17:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.