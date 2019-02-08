Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Німеччині вилучили найбільшу в історії партію кокаїну на майже мільярд євро

У документах сказано, що в контейнері завантажені соєві боби, але митники, коли відкрили його, побачили лише чорні спортивні сумки
Німецькі митні органи вилучили 4,5 тонни кокаїну з контейнера, відправленого з Уругваю, який оцінюється майже в 1 мільярд євро.
У Німеччині вилучили найбільшу в історії партію кокаїну на майже мільярд євро Фото: ЄП

Митниця в Гамбурзі заявила в п'ятницю, що наркотики були вилучені два тижні тому під час перевірки контейнера, який прямував з Монтевідео в бельгійський Антверпен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У документах сказано, що в контейнері завантажені соєві боби, але митники, коли відкрили його, побачили лише чорні спортивні сумки.

Вони виявили більше 4200 пакетів кокаїну в 211 мішках. Це найбільша вилучена в Німеччині партія кокаїну в Німеччині на сьогоднішній день.

У митниці заявили, що наркотики вже знищені "на тлі суворої секретності і великих заходів безпеки".

Нагадаємо, що канадські правоохоронці викрили двох працівників міжнародного аеропорту Торонто, які завозили до країни наркотики.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 08 2019 14:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.