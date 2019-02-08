У Німеччині вилучили найбільшу в історії партію кокаїну на майже мільярд євро
Митниця в Гамбурзі заявила в п'ятницю, що наркотики були вилучені два тижні тому під час перевірки контейнера, який прямував з Монтевідео в бельгійський Антверпен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
У документах сказано, що в контейнері завантажені соєві боби, але митники, коли відкрили його, побачили лише чорні спортивні сумки.
Вони виявили більше 4200 пакетів кокаїну в 211 мішках. Це найбільша вилучена в Німеччині партія кокаїну в Німеччині на сьогоднішній день.
У митниці заявили, що наркотики вже знищені "на тлі суворої секретності і великих заходів безпеки".
Нагадаємо, що канадські правоохоронці викрили двох працівників міжнародного аеропорту Торонто, які завозили до країни наркотики.
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