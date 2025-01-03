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У Німеччині виступили за введення миротворців в Україну

03 січня 2025, 16:09
У Німеччині виступили за введення миротворців в Україну
Фото: з вільного доступу
Депутат Бундестагу від ХДС заявив, що участь Німеччини має відбуватися в рамках ЄС і НАТО.
У Німеччині виступили за введення миротворців в Україну. Іншої альтернативи немає.
 
Про це ідеться у заяві депутата Бундестагу від ХДС Родеріха Кізеветтера.
 
Політик із питань безпеки ХДС вважає, що альтернативи розміщенню солдат Бундесверу в Україні після закінчення війни немає.
 
"Як найсильніша економічна країна в Європі, Німеччина повинна бути готова зробити значний внесок у забезпечення миру та європейської архітектури безпеки", - сказав він.
 
З його точки зору, Німеччина зобов'язана вчасно втягнутися в Україну "з міцно оснащеними військами", а виключити це було б недбалістю.
 
Кізеветтер продовжив, що участь Німеччини має відбуватися в рамках ЄС і НАТО.
 
"Миротворчі сили є ефективними та, враховуючи наші обмежені матеріальні та людські ресурси в Європі, реалістичними, коли миротворчі сили можна віднести до європейської та трансатлантичної архітектури безпеки, а отже й до НАТО, оскільки ядерний захисний щит також стосується України", - констатував він.
 
Водночас не всі політики Німеччини настільки прихільні до України у питанні введення миротворців. Зокрема, голова Комітету Європарламенту з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, навпаки, ухилилася від зобов’язань щодо німецької місії в Україні.
 
"У майбутніх мирних переговорах ні росія, ні США не повинні вирішувати за Європу", - сказала вона.
 
На її думку, ЄС має взяти на себе відповідальність, а більше можна буде сказати лише після завершення бойових дій.
 
Своєю чергою, більшість німців, а саме 56%, підтримали б розміщення міжнародних миротворчих сил в Україні в разі припинення вогню, про що свідчать дані опитування. Проте лише 23% виступають за залучення німецьких солдатів, 33% не хочуть цього.

 

Німеччинавійна в Україніросія окупанти

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