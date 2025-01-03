У Німеччині виступили за введення миротворців в Україну. Іншої альтернативи немає.

Політик із питань безпеки ХДС вважає, що альтернативи розміщенню солдат Бундесверу в Україні після закінчення війни немає.

"Як найсильніша економічна країна в Європі, Німеччина повинна бути готова зробити значний внесок у забезпечення миру та європейської архітектури безпеки", - сказав він.

З його точки зору, Німеччина зобов'язана вчасно втягнутися в Україну "з міцно оснащеними військами", а виключити це було б недбалістю.

Кізеветтер продовжив, що участь Німеччини має відбуватися в рамках ЄС і НАТО.

"Миротворчі сили є ефективними та, враховуючи наші обмежені матеріальні та людські ресурси в Європі, реалістичними, коли миротворчі сили можна віднести до європейської та трансатлантичної архітектури безпеки, а отже й до НАТО, оскільки ядерний захисний щит також стосується України", - констатував він.

Водночас не всі політики Німеччини настільки прихільні до України у питанні введення миротворців. Зокрема, голова Комітету Європарламенту з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, навпаки, ухилилася від зобов’язань щодо німецької місії в Україні.

"У майбутніх мирних переговорах ні росія, ні США не повинні вирішувати за Європу", - сказала вона.

На її думку, ЄС має взяти на себе відповідальність, а більше можна буде сказати лише після завершення бойових дій.

Своєю чергою, більшість німців, а саме 56%, підтримали б розміщення міжнародних миротворчих сил в Україні в разі припинення вогню, про що свідчать дані опитування. Проте лише 23% виступають за залучення німецьких солдатів, 33% не хочуть цього.