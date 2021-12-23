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У Німеччині зафіксували першу смерть через штам "Омікрон"

Наразі, за даними RKI, у Німеччині 3198 випадків коронавірусу припадає на варіант "Омікрон"
Інститут Роберта Коха (RKI) повідомив про першу у Німеччині смерть після зараження варіантом "Омікрон".
У Німеччині зафіксували першу смерть через штам "Омікрон" Фото: CTK Photo

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Zeit.

Повідомляється, що померлий належав до вікової групи від 60 до 79 років. Більше про нього нічого не відомо.

Наразі, за даними RKI, у Німеччині 3198 випадків коронавірусу припадає на варіант "Омікрон". Це на 25% більше порівняно з попереднім днем.

Як повідомлялося, у зв'язку зі стрімким поширенням варіанту коронавірусу "Омікрон" канцлер Німеччини Олаф Шольц не виключає введення в країні нового локдауну.

На нараді з Шольцем у вівторок, 21 грудня, прем'єр-міністри федеральних земель знову домовилися про введення в країні суворіших обмежувальних заходів у зв'язку зі швидким поширенням нового штаму. Відповідно до прийнятого рішення, починаючи з 28 грудня у приватних квартирах і будинках зможуть збиратися разом до десяти людей, які пройшли повну вакцинацію або перехворіли на ковід. Клуби та дискотеки будуть закриті. Великі культурні та спортивні заходи можна проводити, але без глядачів.

Нагадаємо, що Італія скоротила термін дії ковід-сертифіката до 6 місяців і ввела інші обмеження

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23 12 2021 16:26
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