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У Німеччині зафіксували рекордні понад 200 тисяч випадків коронавірусу

Це на 44 498 випадків більше, ніж у середу тиждень тому, коли було зареєстровано 164 тисячі нових випадків зараження
У Німеччині зафіксували новий рекорд поширення випадків коронавірусу за добу - 208 498.
У Німеччині зафіксували рекордні понад 200 тисяч випадків коронавірусу Фото: Ukrinform

Такими є результати Інституту Роберта Коха (RKI), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Це на 44 498 випадків більше, ніж у середу тиждень тому, коли було зареєстровано 164 тисячі нових випадків зараження. Загальнонаціональний рівень захворюваності за 7 днів також зріс до нового рекорду - 1227,5 у порівнянні з 1206,2 напередодні. 

Ще 196 людей померли від вірусу. Це збільшує кількість зареєстрованих смертей в країні до 118 170 від початку пандемії.

Загалом у Німеччині на цей час зареєстровано понад десять мільйонів зареєстрованих випадків коронавірусу. Проте кількість незареєстрованих випадків вважається значно більшою. 

У МОЗ очікують пік хвилі "Омікрону" в середині лютого з, ймовірно, щонайменше 400 тисячими нових випадків зараження на день.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 35 014 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків COVID-19 виявили у Львівській (2 953) та Одеській (2 725), Харківській (2 121) областях, а також у Києві (2 499).

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02 02 2022 10:34
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