У Німеччині закликали депутатів не спекулювати про можливе введення німецьких військ в Україну

Голова фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Єнс Шпан звернувся до депутатів блоку із закликом припинити публічні дискусії про ймовірне відправлення німецьких військових до України в межах майбутніх гарантій безпеки.

Про це повідомляє Die Welt.

Шпан наголосив, що нинішні переговори стосуються не лише безпеки України, а й побудови нової загальноєвропейської архітектури безпеки. За його словами, основу цього порядку становитимуть європейські країни у координації зі США, а ключову роль відіграватиме НАТО.

Політик підкреслив, що Німеччина готова зробити вагомий внесок у майбутні домовленості, однак питання про направлення німецьких солдатів безпосередньо на лінію фронту в Україні наразі не розглядається.

"Спекуляції про те, що гарантії безпеки обов’язково означають відправку військ, є передчасними і шкідливими", – йдеться у листі. Шпан додав, що існують інші варіанти участі Берліна в гарантіях безпеки, які можуть бути більш доцільними.