У Німеччині закликали до переговорів України з росією "в дусі Будапештського меморандуму"

Група німецьких регіональних політиків закликали до мирних переговорів між Україною та рф "в дусі Будапештського меморандуму".

З миротворчою ініціативою виступили прем'єр-міністри федеральних земель Саксонія та Бранденбург Міхаель Кречмер і Дітмар Войдке, а також голова регіонального відділення опозиційної партії ХДС в Тюрінгії Маріо Фойгт.

Вони зазначають, що епоха після закінчення холодної війни, коли Німеччина була оточена лише дружніми мирними країнами, стала періодом процвітання для країни. Натомість зараз на континенті вирує війна, в якій загинули десятки тисяч людей, мільйони стали біженцями.

"Ми хочемо, щоб страждання людей від цієї руйнівної війни закінчилися, і ми віддані припиненню вогню та переговорам відповідно до Статуту ООН і в дусі Будапештського меморандуму між Україною та росією, щоб уникнути подальшого кровопролиття та руйнувань", – йдеться у маніфесті.

Разом з тим троє політиків визнають, що росію ще належить посадити за стіл переговорів. На їхнє переконання, для цього потрібен міцний і єдиний альянс.