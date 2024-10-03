У Німеччині закликали до переговорів України з росією "в дусі Будапештського меморандуму"
03 жовтня 2024, 19:05
Фото: з вільного доступу
Автори ініціативи переконані, що зараз Німеччина діє надто пасивно для досягнення миру в Україні.
Група німецьких регіональних політиків закликали до мирних переговорів між Україною та рф "в дусі Будапештського меморандуму".
Про це пише газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), опублікувавши відповідний маніфест..
З миротворчою ініціативою виступили прем'єр-міністри федеральних земель Саксонія та Бранденбург Міхаель Кречмер і Дітмар Войдке, а також голова регіонального відділення опозиційної партії ХДС в Тюрінгії Маріо Фойгт.
Вони зазначають, що епоха після закінчення холодної війни, коли Німеччина була оточена лише дружніми мирними країнами, стала періодом процвітання для країни. Натомість зараз на континенті вирує війна, в якій загинули десятки тисяч людей, мільйони стали біженцями.
"Ми хочемо, щоб страждання людей від цієї руйнівної війни закінчилися, і ми віддані припиненню вогню та переговорам відповідно до Статуту ООН і в дусі Будапештського меморандуму між Україною та росією, щоб уникнути подальшого кровопролиття та руйнувань", – йдеться у маніфесті.
Разом з тим троє політиків визнають, що росію ще належить посадити за стіл переговорів. На їхнє переконання, для цього потрібен міцний і єдиний альянс.
"Німеччина та ЄС досі йдуть цим шляхом надто нерішуче. Чим ширший міжнародний альянс, тим більший тиск. Йдеться про досягнення режиму припинення вогню та надання Україні надійних гарантій безпеки. Федеральний уряд має більш активно виконувати свої зобов’язання у сфері зовнішньої політики за допомогою більш помітної дипломатії. Німеччина може і повинна діяти більше як посередник, як це робила в попередні десятиліття через таких політиків, як Гельмут Коль, Віллі Брандт і Ганс-Дітріх Геншер. Ми хочемо більш активної дипломатичної ролі Німеччини в тісній координації з її європейськими сусідами та партнерами", – йдеться у заяві.
Кречмер, Войдке і Фойгт наголошують, що домогтися безпеки можна "лише з сильної позиції.
"Нам, німцям, було б добре прислухатися до наших східних партнерів, таких як Польща та країни Балтії, щодо цих фундаментальних питань безпеки та миру. Немає свободи без безпеки", – наголосили вони.