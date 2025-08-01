У Німеччині закликають скасувати заборону на протипіхотні міни через загрозу з боку росії

У своїх заявах Кізеветтер посилався також на широке застосування росією протипіхотних мін під час повномасштабної війни проти України.

У Німеччині набирає обертів дискусія щодо можливого виходу країни з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін. Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер, представник керівного Християнсько-демократичного союзу, закликав до тимчасового виходу з угоди на тлі зростаючої загрози з боку росії.

Про це він заявив в ефірі німецького телеканалу ZDF.

"Я за тимчасовий вихід з Оттавської угоди. Тимчасовий, до тих пір, поки росія не визнає право на існування своїх сусідніх держав", — наголосив Кізеветтер.

Він зазначив, що Німеччина повинна адекватно реагувати на нові виклики безпеки в регіоні, зокрема — враховуючи постійну дислокацію німецької танкової бригади в Литві. За його словами, країни, які вже вийшли з конвенції, зробили це через страх перед агресивною поведінкою росії.

"Німеччина повинна поставити собі питання, чи не стаємо ми мішенню в Литві і чи не робимо себе вразливими через відсутність факторів стримування", — додав депутат.

У своїх заявах Кізеветтер посилався також на широке застосування росією протипіхотних мін під час повномасштабної війни проти України.

Нагадаємо, нещодавно президент Фінляндії Александр Стубб підтримав рішення про вихід країни з Оттавської конвенції. Відповідне повідомлення вже було передано до ООН. Такий самий крок раніше зробили Естонія, Литва, Латвія та Польща, посилаючись на зміну безпекового середовища після вторгнення росії в Україну.

Оттавська конвенція, підписана 1997 року, забороняє розробку, виробництво, накопичення та використання протипіхотних мін. Водночас деякі країни, зокрема США, Китай і росія, не є її учасниками.