У Німеччині закликають внести тему Голодомору до шкільної програми з історії
22 листопада 2025, 19:25
Фото: podrobnosti.ua
Низка громадських діячів та істориків з Німеччини, а також із Польщі та України, звернулися з листом до Міністерства освіти Німеччини із закликом включити тему Голодомору в шкільну програму з історії.
Про це пише "Європейська правда", яка отримала відповідний лист до міністерки освіти Німеччини Карін Прін з підписами близько 20 діячів.
Так, у листі зазначається, що у 2022 році німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу та закликав федеральний уряд підвищувати обізнаність у Німеччині та Європі про цей злочин через освітні програми.
Утім, відтоді "майже нічого не відбулося". Автори звернення наголошують, що зараз у німецьких школах вчаться багато дітей з України, які опинилися там через війну, — і серед них майже точно є нащадки тих, хто втратив своїх близьких під час Голодомору.
Окрім цього, у листі підкреслюють подібність злочину Голодомору з Голокостом у роки Другої світової війни.
"Без цих історичних знань як можуть молоді люди розуміти, звідки в українців така величезна воля чинити опір? З цими знаннями вони з набагато більшими шансами погодяться, що європейці не мають удруге покинути напризволяще цей народ і що ми не можемо зменшити нашу підтримку країни, що перебуває під атакою", — йдеться в листі.