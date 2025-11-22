У Німеччині закликають внести тему Голодомору до шкільної програми з історії

Автори звернення наголошують, що зараз у німецьких школах вчаться багато дітей з України, які опинилися там через війну, — і серед них майже точно є нащадки тих, хто втратив своїх близьких під час Голодомору.

Низка громадських діячів та істориків з Німеччини, а також із Польщі та України, звернулися з листом до Міністерства освіти Німеччини із закликом включити тему Голодомору в шкільну програму з історії.

Про це пише "Європейська правда", яка отримала відповідний лист до міністерки освіти Німеччини Карін Прін з підписами близько 20 діячів.

Так, у листі зазначається, що у 2022 році німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу та закликав федеральний уряд підвищувати обізнаність у Німеччині та Європі про цей злочин через освітні програми.

Утім, відтоді "майже нічого не відбулося". Автори звернення наголошують, що зараз у німецьких школах вчаться багато дітей з України, які опинилися там через війну, — і серед них майже точно є нащадки тих, хто втратив своїх близьких під час Голодомору.