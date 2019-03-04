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У Німеччині закрилася остання звіроферма, де розводили норок для виготовлення хутряних виробів

Тварин на фермі більше немає, але офіційного підтвердження поки не було
Зоозахисники в Німеччині здобули велику перемогу: звіроферма в місті Раден у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія припиняє роботу через тиск захисників тварин і суворого контролю ветеринарного відомства.
У Німеччині закрилася остання звіроферма, де розводили норок для виготовлення хутряних виробів Фото: tierschutzbuero.de

Це остання в країні звіроферма, де тварин вирощували для виробництва хутряних виробів, інформує DW.

Попри те, що в ветеринарне відомство землі округу Мінден-Люббеке федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, яка здійснює нагляд за діяльністю ферми, ще не надійшла офіційна заява на відгук реєстрації, представники організації із захисту тварин - Німецького бюро із захисту тварин підтвердили, що звіроферма вже припинила свою діяльність.


Фото: tierschutzbuero.de

"На фермі більше немає тварин, всі клітини стоять порожніми, очевидно, що виробництво було згорнуто", - повідомив речник Німецького бюро із захисту тварин Фабіан Штайнеке (Fabian Steinecke) - Все вказує на те, що звіроферма припинила свою роботу ".

Також, міська рада Лос-Анджелеса ухвалила рішення заборонити з початку 2020 року продажу в межах міста продукції, яка містить натуральне хутро та шкіру.

Додамо, у Сербії почала діяти заборона на розведення та вбивство тварин для виробництва хутра.

 
 
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03 04 2019 11:34
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