У Німеччині затримали 16-річного підлітка у справі про вбивство українки та її дитини

Про можливі мотиви вбивства, правоохоронці публічно не розкривають.

У німецькому місті Дорстен (земля Північний Рейн-Вестфалія) 29 червня на лісовій стежці виявили тіла 32-річної громадянки України та її однорічної дитини. Трагічну знахідку зробив перехожий, який одразу повідомив поліцію.

Як інформують прокуратура Ессена та поліція Реклінгхаузена у спільному пресрелізі, згодом на місце події підійшов 16-річний підліток, який звернувся до служб екстреної допомоги та зізнався у причетності до вбивства. Підозрюваного одразу затримали. Наразі триває слідство, обставини події встановлюються.

Цей випадок — уже третій за останні місяці, коли на території ЄС відбуваються жорстокі злочини проти українських жінок і дітей. На початку червня в Бельгії у вбивстві українки та її доньки зізнався старший син загиблої. А в січні в Німеччині подружжя було заарештоване за вбивство двох українок та викрадення немовляти.

Наразі німецька поліція не розкриває деталей, зокрема, мотивів злочину та стосунків між підозрюваним і загиблими.