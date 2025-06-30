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CУСПІЛЬСТВО

У Німеччині затримали 16-річного підлітка у справі про вбивство українки та її дитини

30 червня 2025, 19:40
У Німеччині затримали 16-річного підлітка у справі про вбивство українки та її дитини
з вільних джерел
Про можливі мотиви вбивства, правоохоронці публічно не розкривають.

У німецькому місті Дорстен (земля Північний Рейн-Вестфалія) 29 червня на лісовій стежці виявили тіла 32-річної громадянки України та її однорічної дитини. Трагічну знахідку зробив перехожий, який одразу повідомив поліцію.

Як інформують прокуратура Ессена та поліція Реклінгхаузена у спільному пресрелізі, згодом на місце події підійшов 16-річний підліток, який звернувся до служб екстреної допомоги та зізнався у причетності до вбивства. Підозрюваного одразу затримали. Наразі триває слідство, обставини події встановлюються.

Цей випадок — уже третій за останні місяці, коли на території ЄС відбуваються жорстокі злочини проти українських жінок і дітей. На початку червня в Бельгії у вбивстві українки та її доньки зізнався старший син загиблої. А в січні в Німеччині подружжя було заарештоване за вбивство двох українок та викрадення немовляти.

Наразі німецька поліція не розкриває деталей, зокрема, мотивів злочину та стосунків між підозрюваним і загиблими.

Німеччинавбивствоукраїнціпідліток

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