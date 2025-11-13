Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Німеччині заявили, що Україні потрібна боротьба з корупцією для збереження підтримки союзників

13 листопада 2025, 10:31
У Німеччині заявили, що Україні потрібна боротьба з корупцією для збереження підтримки союзників
Фото: з вільного доступу
Раніше речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус заявив, що уряд очікує від Києва прозорого розслідування звинувачень у корупції в українському енергетичному секторі.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль запевнив Україну у подальшій військовій підтримці та водночас закликав до рішучої боротьби з корупцією.
 
Про це Йоганн Вадепфуль заявив на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді, пише ntw.
 
"Потрібна рішуча боротьба з корупцією в Україні, щоб підтримка Заходу залишалася надійною", — сказав Вадефуль і додав, що союзники підтримують Україну в цих починаннях.
 
Раніше речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус заявив, що уряд очікує від Києва прозорого розслідування звинувачень у корупції в українському енергетичному секторі. Однак запевнив, що наразі скандал не впливає на виплати німецької допомоги Україні.
 
Міністри закордонних справ G7 також мають намір ще більше посилити тиск на росію у відповідь на її війні в Україні. У спільній заяві, опублікованій на зустрічі у Канаді, вони повторили свою вимогу негайного припинення вогню. Міністри також оголосили про економічні санкції, не надаючи подробиць.
 
"Ми збільшуємо економічні втрати для росії та розглядаємо заходи проти країн та організацій, які співфінансують воєнні зусилля росії", — йдеться у заяві.

 

війна в Україніросія окупантиНімечина

Останні матеріали

Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" в Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Політика
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 12:36
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Технології
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 00:45
За лаштунками кризи
Політика
За лаштунками кризи "Фідеш". Як Орбан використав Україну для боротьби з опозиційним Мадяром – Direkt36
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 14:29
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
Технології
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
11 листопада 2025, 14:24
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Політика
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 11:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється