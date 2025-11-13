У Німеччині заявили, що Україні потрібна боротьба з корупцією для збереження підтримки союзників

Раніше речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус заявив, що уряд очікує від Києва прозорого розслідування звинувачень у корупції в українському енергетичному секторі.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль запевнив Україну у подальшій військовій підтримці та водночас закликав до рішучої боротьби з корупцією.

Про це Йоганн Вадепфуль заявив на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді, пише ntw.

"Потрібна рішуча боротьба з корупцією в Україні, щоб підтримка Заходу залишалася надійною", — сказав Вадефуль і додав, що союзники підтримують Україну в цих починаннях.

