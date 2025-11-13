У Німеччині заявили, що Україні потрібна боротьба з корупцією для збереження підтримки союзників
13 листопада 2025, 10:31
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль запевнив Україну у подальшій військовій підтримці та водночас закликав до рішучої боротьби з корупцією.
Про це Йоганн Вадепфуль заявив на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді, пише ntw.
"Потрібна рішуча боротьба з корупцією в Україні, щоб підтримка Заходу залишалася надійною", — сказав Вадефуль і додав, що союзники підтримують Україну в цих починаннях.
Раніше речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус заявив, що уряд очікує від Києва прозорого розслідування звинувачень у корупції в українському енергетичному секторі. Однак запевнив, що наразі скандал не впливає на виплати німецької допомоги Україні.
Міністри закордонних справ G7 також мають намір ще більше посилити тиск на росію у відповідь на її війні в Україні. У спільній заяві, опублікованій на зустрічі у Канаді, вони повторили свою вимогу негайного припинення вогню. Міністри також оголосили про економічні санкції, не надаючи подробиць.
"Ми збільшуємо економічні втрати для росії та розглядаємо заходи проти країн та організацій, які співфінансують воєнні зусилля росії", — йдеться у заяві.