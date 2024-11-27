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У німецькому Бундесвері заявили, що за аварією літака DHL у Литві може стояти росія

27 листопада 2024, 13:51
У німецькому Бундесвері заявили, що за аварією літака DHL у Литві може стояти росія
Фото: з вільного доступу
Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини вважає, що путін створює у Європі "гібридну ситуацію", щоб перевірити, як далеко можна зайти
Генеральний інспектор бундесверу Карстен Броєр вважає за можливе, що аварія вантажного літака DHL у Вільнюсі могла бути "тестом" з боку рф "для виявлення слабких місць".
 
Про це повідомило DW.  
 
"Ми вже пережили подібну ситуацію влітку цього року, і те, що сталося зараз, вписується в цю схему", – заявив Броєр в ефірі ARD.
 
На думку генінспектора Бундесверу, путін "створив гібридну ситуацію". 
 
"Стан, який вже не зовсім мир, але й не зовсім війна. Він передбачає перевірку, як далеко можна зайти", – сказав Броєр.
 
25 листопада у Вільнюсі вантажний літак компанії DHL упав на житловий будинок, внаслідок чого загинув пілот. Литовська влада розпочала розслідування, в ньому також беруть участь експерти з Німеччини.
Німеччинавійна в Україніросія окупанти

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