У німецькому Бундесвері заявили, що за аварією літака DHL у Литві може стояти росія

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини вважає, що путін створює у Європі "гібридну ситуацію", щоб перевірити, як далеко можна зайти

Генеральний інспектор бундесверу Карстен Броєр вважає за можливе, що аварія вантажного літака DHL у Вільнюсі могла бути "тестом" з боку рф "для виявлення слабких місць".

"Ми вже пережили подібну ситуацію влітку цього року, і те, що сталося зараз, вписується в цю схему", – заявив Броєр в ефірі ARD.

На думку генінспектора Бундесверу, путін "створив гібридну ситуацію".

"Стан, який вже не зовсім мир, але й не зовсім війна. Він передбачає перевірку, як далеко можна зайти", – сказав Броєр.