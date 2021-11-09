У Нормандському форматі варто також розглядати питання "Північного потоку-2", транзиту газу через Україну

збереження транзиту газу з РФ через Україну є запобіжником, який стримує можливу масштабну агресію з боку Росії

Питання "Північного потоку-2" і транзиту російського газу через українську територію має бути винесене на розгляд Нормандського формату, оскільки належить до сфери безпеки України, вважає глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми розглядаємо питання "Північного потоку" виключно як питання загальної безпеки України. ... І тому ми вже кілька разів, я говорю про це з колегами під час відеоконференцій Нормандського формату, ми вважаємо абсолютно логічним додати до важливих питань припинення вогню, загальне врегулювання конфлікту, до Нормандського формату розгляд і цих питань", - сказав Єрмак на конференції YES Brainstorming в Києві в суботу.

Він наголосив, що збереження транзиту газу з РФ через Україну є запобіжником, який стримує можливу масштабну агресію з боку Росії.

"Я вважаю, продовження транзиту газу є дуже серйозним запобіжником, зокрема масштабної агресії Російської Федерації проти України. А про її ризики (про ризики агресії - ІФ) і ймовірності вчора говорив тут президент. Ну і коли біля твоїх кордонів концентрується близько 100 тис. російських військових, я думаю, будь-яка розумна людина такі ризики побачить у цьому", - нагадав Єрмак.

"Тому, повертаючись до загальнополітичного питання "Північного потоку", я вважаю, що є повна можливість і у наших колег підтримати позицію України щодо розгляду цього питання на Нормандському форматі, щодо залучення США до врегулювання конфлікту і припинення війни на Донбасі", - додав він.

Як повідомлялося, 10 вересня президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на конференції YES Brainstorming заявив, що вважає ймовірною ескалацію і повномасштабну війну з боку Росії.

YES Brainstorming організовано Ялтинською Європейською Стратегією (YES) і Фондом Віктора Пінчука.

Нагадаємо, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" повністю завершили. Вже з жовтня 2021 року російський "Газпром" планує почати постачання газу першою ниткою трубопроводу.