У Нормандському форматі варто також розглядати питання "Північного потоку-2", транзиту газу через Україну
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ми розглядаємо питання "Північного потоку" виключно як питання загальної безпеки України. ... І тому ми вже кілька разів, я говорю про це з колегами під час відеоконференцій Нормандського формату, ми вважаємо абсолютно логічним додати до важливих питань припинення вогню, загальне врегулювання конфлікту, до Нормандського формату розгляд і цих питань", - сказав Єрмак на конференції YES Brainstorming в Києві в суботу.
Він наголосив, що збереження транзиту газу з РФ через Україну є запобіжником, який стримує можливу масштабну агресію з боку Росії.
"Я вважаю, продовження транзиту газу є дуже серйозним запобіжником, зокрема масштабної агресії Російської Федерації проти України. А про її ризики (про ризики агресії - ІФ) і ймовірності вчора говорив тут президент. Ну і коли біля твоїх кордонів концентрується близько 100 тис. російських військових, я думаю, будь-яка розумна людина такі ризики побачить у цьому", - нагадав Єрмак.
"Тому, повертаючись до загальнополітичного питання "Північного потоку", я вважаю, що є повна можливість і у наших колег підтримати позицію України щодо розгляду цього питання на Нормандському форматі, щодо залучення США до врегулювання конфлікту і припинення війни на Донбасі", - додав він.
Як повідомлялося, 10 вересня президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на конференції YES Brainstorming заявив, що вважає ймовірною ескалацію і повномасштабну війну з боку Росії.
YES Brainstorming організовано Ялтинською Європейською Стратегією (YES) і Фондом Віктора Пінчука.
Нагадаємо, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" повністю завершили. Вже з жовтня 2021 року російський "Газпром" планує почати постачання газу першою ниткою трубопроводу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Трюдо після мітингу пожбурили гравієм
- ФОТО Україна та Молдова погодили оновлення угоди про ЗВТ
- ВІДЕО Меркель обговорювала з Путіним Nord Stream 2 і домовленості зі США
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі