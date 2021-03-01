У Норвегії триває пошукова операція на місці великого зсуву ґрунту: знайдені 5 загиблих

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

Першого загиблого знайшли в п'ятницю, поліція заявила, що це 31-річний Ейрік Гренолен. У суботу було виявлено ще три тіла і одне в неділю вранці.

Фото: Європейська правда

П’ятеро людей залишаються зниклими після зсуву ґрунту у містечку Аск за 25 км від Осло.

У поліції наголошують, що досі говорять про рятувальну операцію. Це означає, що вони все ще шукають тих, хто вижив.

"Ми шукаємо там, де все ще віримо, що можемо знайти тих, хто вижив", - заявив представник пожежно-рятувальної служби Кеннет Ванген.

Фото: Європейська правда