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У Норвегії триває пошукова операція на місці великого зсуву ґрунту: знайдені 5 загиблих

"Ми шукаємо там, де все ще віримо, що можемо знайти тих, хто вижив"
У Норвегії продовжується пошуково-рятувальна операція після масштабного зсуву ґрунту в ніч на 30 грудня, знайдені тіла п’яти із десяти людей, що зникли безвісти.
У Норвегії триває пошукова операція на місці великого зсуву ґрунту: знайдені 5 загиблих Фото: DW

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

Першого загиблого знайшли в п'ятницю, поліція заявила, що це 31-річний Ейрік Гренолен. У суботу було виявлено ще три тіла і одне в неділю вранці.

Фото: Європейська правда

П’ятеро людей залишаються зниклими після зсуву ґрунту у містечку Аск за 25 км від Осло.

У поліції наголошують, що досі говорять про рятувальну операцію. Це означає, що вони все ще шукають тих, хто вижив.

"Ми шукаємо там, де все ще віримо, що можемо знайти тих, хто вижив", - заявив представник пожежно-рятувальної служби Кеннет Ванген.

Фото: Європейська правда

За даними пожежної служби, загалом у неділю пошуками на ділянці зсуву будуть займатися п’ять команд.

Крім того, Цивільна оборона розпочала відкачувати воду з дамби, яка протікає в зону зсуву.

Нагадаємо, що природні лиха 2020 року коштували світові $150 млрд 

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03 01 2021 12:19
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