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У Норвегії затримали чоловіка, який вчиняв злочини в костюмі Короля ночі з "Гри престолів"

"Наш "Нічний дозор" затримав чоловіка, щоб запобігти подальшій кримінальній діяльність від його імені"
У норвезькому місті Тронхейм поліція заарештувала чоловіка, якого підозрюють низці злочинів, зокрема у жорстокому поводженні з тваринами і псуванні майна, які він вчиняв в костюмі Короля ночі із серіалу "Гра престолів".
У Норвегії затримали чоловіка, який вчиняв злочини в костюмі Короля ночі з "Гри престолів" Гра престолів/Король ночі

"Поліція отримала багато скарг на чоловіка, який вчиняє злочини в північному регіоні. Скарги в основному поступають щодо жорстокого поводження з тваринами та псуванні майна (були повідомлення про знищення стіни)", - повідомляє прес-служба поліції міста, інформує "Громадське".

За інформацією поліцейських, зловмисник погрожував "залишити після себе спустошені землі".

"Наш "Нічний дозор" затримав чоловіка, щоб запобігти подальшій кримінальній діяльність від його імені", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, що організатори Kyiv Comic Con відкрили продаж квитків на конвент, який пройде в Києві 1-2 червня, і анонсували візит на фестиваль Річарда Брейка - "Король Ночі" в серіалі "Гра престолів".

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21 04 2019 19:30
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