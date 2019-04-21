CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ норвезькому місті Тронхейм поліція заарештувала чоловіка, якого підозрюють низці злочинів, зокрема у жорстокому поводженні з тваринами і псуванні майна, які він вчиняв в костюмі Короля ночі із серіалу "Гра престолів".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Норвегії затримали чоловіка, який вчиняв злочини в костюмі Короля ночі з "Гри престолів"
"Наш "Нічний дозор" затримав чоловіка, щоб запобігти подальшій кримінальній діяльність від його імені"
Гра престолів/Король ночі
"Поліція отримала багато скарг на чоловіка, який вчиняє злочини в північному регіоні. Скарги в основному поступають щодо жорстокого поводження з тваринами та псуванні майна (були повідомлення про знищення стіни)", - повідомляє прес-служба поліції міста, інформує "Громадське".
За інформацією поліцейських, зловмисник погрожував "залишити після себе спустошені землі".
"Наш "Нічний дозор" затримав чоловіка, щоб запобігти подальшій кримінальній діяльність від його імені", - додали правоохоронці.
Нагадаємо, що організатори Kyiv Comic Con відкрили продаж квитків на конвент, який пройде в Києві 1-2 червня, і анонсували візит на фестиваль Річарда Брейка - "Король Ночі" в серіалі "Гра престолів".
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