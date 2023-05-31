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ПОЛІТИКА

У Норвегії заявляють, що москва не матиме права голосу на рішення про членство Києва в НАТО

31 травня 2023, 20:49
У Норвегії заявляють, що москва не матиме права голосу на рішення про членство Києва в НАТО
Фото: Главком
Коли Україна стане членом НАТО мають вирішувати Україна та союзники по НАТО, а не москва.

Країни-члени НАТО не дозволять росії вирішувати, коли Україна зможе приєднатися до Альянсу.

Про це повідомляє Reuters.

"Коли Україна стане членом НАТО мають вирішувати Україна та союзники по НАТО, а не москва", - сказала міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хейтфельдт напередодні дводенної зустрічі зі своїми колегами з НАТО.

Вона також зазначила, що Швеція має стати повноправним членом ще до липневого саміту НАТО у Вільнусі.

"Немає жодних причин стримувати Швецію. Швеція відповідає всім критеріям", - сказала вона.

НАТО не задовольнило прохання України про прискорене членство, оскільки західні уряди, такі як США та Німеччина, побоюються будь-яких кроків, які можуть наблизити Альянс до війни з росією.

Втім Україна та її найближчі союзники у Східній Європі хочуть, щоб на літньому саміті НАТО були узгоджені конкретні кроки для наближення України до членства.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна очікує від саміту у Вільнюсі "графіка вступу", тобто чіткого алгоритму руху для вступу до Альянсу. Україна також хоче отримати гарантії безпеки від країн-членів НАТО, які жодним чином не можуть бути альтернативою членству.

Нагадаємо, Єрмак заявив, що вступ до НАТО - це не лише бажання України, а "абсолютно така реальність", яку потребує сучасний світ.

НорвегіяНАТОвійна в Україні

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