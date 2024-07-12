У Норвезькому морі зіткнулись російські корабель та модернізований глибоководний апарат

На разі обидва потребують ремонту.

У Норвезькому морі під час випробувань зіткнулись російські корабель та модернізований російський глибоководний апарат "АС-36", який використовують під час рятувальних операцій із підводних човнів.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Інцидент трапився ще 1 липня 2024 року. У момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж корабля-носія апарату "Міхаіл Рудніцкій" не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення корпусів корабля та "АС-36".

За даними розвідки, глибоководний апарат, який впродовж кількох років модернізовували на "Канонерському судноремонтному заводі" в Санкт-Петербургу, зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування.

Нині росіяни проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту "АС-36".

Рятувальний підводний апарат "АС-36" призначений для надання допомоги та порятунку екіпажів під час аварій підводних човнів. Також він може виконувати різні підводно-технічні роботи на глибині до 1000 метрів.

Згідно з офіційними даними, під час модернізації на АС-36 повністю оновили радіотехнічне озброєння, систему автоматизації та управління рухом. Також на ньому встановили новий навігаційний комплекс, що дозволяє точно визначати місцезнаходження апарату як поверхні моря, і під водою.