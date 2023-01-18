У Норвезькому морі знайшли нове родовище – там від 2 до 11 мільярдів кубометрів газу

Енергетична компанія Equinor знайшла велике родовище газу на шельфі в Норвезькому морі.

Поклади родовища містять від 2 до 11 мільярдів кубометрів газу. Це перше відкриття, яке зробили на норвезькому континентальному шельфі у 2023 році, а також перші свердловини, які пробурили за ліцензією на видобуток, яку Equinor отримала 2020-го, повідомили у пресслужбі компанії.

Розвідувальні свердловини у Норвезькому морі пробурили установкою Deepsea Stavanger. Родовище розташоване неподалік від діючої газовидобувної інфраструктури, тож його можуть ввести в експлуатацію достатньо швидко.