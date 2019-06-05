У "Новій пошті" заявили, що відмовляються від пінопласту у посилках на користь паперу вторинної переробки

Усі відділення української компанії "Нова пошта" почали відмовлятися від пінопласту для заповнення пустот в упаковці на користь паперу вторинної переробки.

Одна з основних причин такого рішення - намір використовувати вторинну сировину, повідомляє прес-служба компанії.

"Ми проаналізували кращі світові практики і вибрали папір українського виробництва. Це дешева, надійна, проста в прибиранні та утилізації альтернатива звичним наповнювачам. Як і інші пакувальні матеріали папір буде йти на повторну переробку", - сказав директор компанії Олександр Бульба.

Зазначається, що всі відділення компанії почали відмовлятися від пінопласту з кінця квітня, але коли повністю завершиться перехід на папір, в прес-службі не уточнили.

Нагадаємо, що 24 квітня Київська міська рада підтримала проект звернення щодо врегулювання питання про викидання відходів у неналежних місцях. Далі вона звернеться у Верховну Раду з цією пропозицією.