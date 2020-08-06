У Новій Зеландії не залишилося хворих на COVID-19: у країні скасовують усі обмеження

У Новій Зеландії заявили, що всі люди, у яких виявили COVID-19 у країні, одужали.

Про це повідомляє "Громадське", посилаючись на "The Guardian".

Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасинда Ардерн заявила, що за останні 12 днів у країні не госпіталізували хворих із коронавірусом, також пройшло 40 днів з останньої передачі вірусу між людьми та 22 дні з моменту самоізоляції контактних осіб

Таким чином країна перейде на перший із чотирьох рівнів національної тривоги у вівторок, 9 червня. За словами прем'єрки, усі громадські заходи можуть відбуватися без обмежень. Крім того, роздрібна торгівля та готелі можуть працювати у звичному режимі. Громадський транспорт також повністю відновить роботу.

Водночас залишаться обмеження на перетин кордону. Наразі до Нової Зеландії можуть в'їхати лише новозеландці та їхні найближчі родичі. Усі, хто приїжджає до країни, мають 14 днів провести на самоізоляції. Адерн зазначила, що поки не знає, коли прикордонні обмеження скасують.

Вона додала, що боротьба з коронавірусом - це постійні зусилля, тому наразі не можна сказати, що Нова Зеландія поборола вірус.

На пресконференції у прем'єр-міністерки запитали, якої була її реакція на новину про те, що у країні немає інфікованих: "Я трохи потанцювала", - відповіла Адерн сміючись.

Нагадаємо, що 3 червня Чорногорія офіційно заявила про закінчення епідемії COVID-19