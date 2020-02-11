У новому накладі на форзаці книжки "Справа Василя Стуса" розміщено рішення суду - видавництво Vivat

"Цей тираж особливий у всіх сенсах, але прийшла пора розповісти про підготовлений нами і Вахтангом Кіпіані сюрприз", - написала гендиректор видавництва Vivat Юлія Орлова

"на форзацах книги розміщено рішення Дарницького райсуду про заборону книги в першій інстанції, яке може вступити в силу 18.11.20, та передмова укладача книги Вахтанга Кіпіані", - зазначає Юлія Орлова.

У видавництві Vivat заявляють, що новий наклад книжки "Справа Василя Стуса" журналіста Вахтанга Кіпіані вийшов із розміщенням у виданні рішення Дарницького районного суду Києва про заборону книжки в першій інстанції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні 2 листопада. А це значить, що ми, як і обіцяли, починаємо відправляти ваші замовлення книги "Справа Василя Стуса". Цей тираж особливий у всіх сенсах, але прийшла пора розповісти про підготовлений нами і Вахтангом Кіпіані сюрприз. Ми вирішили: документ, так документ. Тому на форзацах книги розміщено рішення Дарницького райсуду про заборону книги в першій інстанції, яке може вступити в силу 18.11.20, та передмова укладача книги Вахтанга Кіпіані", - написала гендиректор видавництва Vivat Юлія Орлова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як повідомлялося, 19 жовтня Дарницький районний суд Києва зобов'язав автора книжки "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво Vivat видалити з твору інформацію про голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та заборонити поширення друкованого тиражу до усунення порушення немайнових прав Медведчука.

Медведчук подав позов до суду про захист честі, гідності та ділової репутації і просить суд заборонити видання та поширення книжки "Справа Василя Стуса" та поширення будь-якої інформації про книжку в ЗМІ та в інтернеті. Також він просить стягнути з Кіпіані та видавництва Vivat витрати на сплату судового збору. Автори книжки про поета Стуса мають намір оскаржити рішення про заборону поширення видання.

У видавництві Vivat заявили, що після оголошення судом рішення про заборону поширення книжки "Справа Василя Стуса" її наклад одразу ж розкупили і у видавництва, і у дистриб'юторів. У видавництві зазначають, що вони прийняли рішення додрукувати новий наклад, доки рішення суду не набуло чинності.

Крім того, Медведчук просить визнати частину інформації, наведеної в книжці, недостовірною, зокрема дев'ять фраз.

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