У Новому Орлеані автомобіль в'їхав у натовп, є загиблі та пораненні

Поліція намагається нейтралізувати нападника.

Щонайменше 10 людей загинули вранці в середу, 1 січня, коли автомобіль в'їхав у натовп на вулиці Бурбон у французькому кварталі Нового Орлеана.

Про це повідомив CBS News.

Популярний туристичний район був повний людей у перші години новорічного дня.

Свідки розповіли репортерові CBS News, що вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп на Бурбон-стріт, а потім водій вийшов і почав стріляти, а поліція відповіла вогнем.

У заяві, опублікованій в Інтернеті, повідомляється, що 30 людей були доставлені в районні лікарні з травмами, а 10 осіб загинули.

Представник поліції Нового Орлеана повідомив CBS News, що "початкові повідомлення свідчать про те, що автомобіль, схоже, врізався в групу людей. Кількість постраждалих невідома, але є повідомлення про загиблих".