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У Новому Орлеані автомобіль в'їхав у натовп, є загиблі та пораненні

01 січня 2025, 14:51
У Новому Орлеані автомобіль в'їхав у натовп, є загиблі та пораненні
Скриншот з відео
Поліція намагається нейтралізувати нападника.
Щонайменше 10 людей загинули вранці в середу, 1 січня, коли автомобіль в'їхав у натовп на вулиці Бурбон у французькому кварталі Нового Орлеана.
 
Про це повідомив CBS News.
 
Популярний туристичний район був повний людей у перші години новорічного дня.
 
Свідки розповіли репортерові CBS News, що вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп на Бурбон-стріт, а потім водій вийшов і почав стріляти, а поліція відповіла вогнем.
 
У заяві, опублікованій в Інтернеті, повідомляється, що 30 людей були доставлені в районні лікарні з травмами, а 10 осіб загинули.
 
Представник поліції Нового Орлеана повідомив CBS News, що "початкові повідомлення свідчать про те, що автомобіль, схоже, врізався в групу людей. Кількість постраждалих невідома, але є повідомлення про загиблих".
загиблінападСША

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