У новорічну ніч росія запустила понад 100 "Шахедів": у Києві загинуло двоє людей

Атакував противник із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Крим

В ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Цієї ночі окупанти запустили 111 дронів на Україну.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

В Повітряних силах зазначили, що ворог почав запускати дрони ще о пів на 9 годину вечора 31 грудня 2024 року.

Зазначається, що повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В Повітряних силах наголосили, що станом на 09:30 1 січня підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях. Вказується, що через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків). Також відомо, що ще два дрони полетіли у росію та білорусь. У КМВА уточнили , що через падіння уламків у Печерському районі сталася пожежа на покрівлі нежитлової будівлі. Також частково зруйновано мансардний поверх п’ятиповерхового житлового будинку, що спричинило загоряння на площі 20 кв. м.

Згодом мер Києва повідомив , що у житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. Всі служби працюють на місці. Медики госпіталізували постраждалого.

У ДСНС зазначають, що зруйновані з 6 по 4-й поверхи житлової шестиповерхівки, загорілися помешкання на 4 та 5-му поверхах, людей евакуюють.

Також Кличко повідомив про пожежу в нежитловій будівлі в Святошинському районі: "Внаслідок падіння уламків вибиті вікна в житловому будинку в Святошинському районі, поруч з гаражами, де сталася пожежа. Також частково пошкоджена трамвайна колія".