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У новорічну ніч росія запустила понад 100 "Шахедів": у Києві загинуло двоє людей

01 січня 2025, 15:19
У новорічну ніч росія запустила понад 100
Фото: КМВА
Атакував противник із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Крим

В ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Цієї ночі окупанти запустили 111 дронів на Україну.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

В Повітряних силах зазначили, що ворог почав запускати дрони ще о пів на 9 годину вечора 31 грудня 2024 року.
 
Зазначається, що повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
 
В Повітряних силах наголосили, що станом на 09:30 1 січня підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.
 
Вказується, що через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків). Також відомо, що ще два дрони полетіли у росію та білорусь. 
 
У КМВА уточнили, що через падіння уламків у Печерському районі сталася пожежа на покрівлі нежитлової будівлі. Також частково зруйновано мансардний поверх п’ятиповерхового житлового будинку, що спричинило загоряння на площі 20 кв. м.
 
Згодом мер Києва повідомив, що у житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. Всі служби працюють на місці. Медики госпіталізували постраждалого. 
 
У ДСНС зазначають, що зруйновані з 6 по 4-й поверхи житлової шестиповерхівки, загорілися помешкання на 4 та 5-му поверхах, людей евакуюють.
 
Також Кличко повідомив про пожежу в нежитловій будівлі в Святошинському районі: "Внаслідок падіння уламків вибиті вікна в житловому будинку в Святошинському районі, поруч з гаражами, де сталася пожежа. Також частково пошкоджена трамвайна колія".
 
О 8:25 мер столиці написав вже трьох постраждалих у Печерському районі, двох із них госпіталізували.
 
Близько 9 години Кличко повідомив про чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки ворога на столицю. Двох із них госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці. Більшість із постраждалих - з Печерського району.
 
Через кілька хвилин мер столиці написав, що клькість постраждалих зросла до 6. Чотирьом медики надали допомогу на місці. Серед них вагітна жінка.
 
О 11:13 в КМВА повідомили, що під час розбору завалів в житловому будинку на Печерську, який постраждав внаслідок ранкової атаки виявили тіло жінки. Кількість постраждалих зросла до 7 людей, серед яких дві вагітні жінки. 
 
Пошуково-рятувальна операція триває.
 
О 12:25 новий начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про другу жертву.

 

жертвивійна в Україніросія окупанти

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