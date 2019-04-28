У Нью-Йорку серед білого дня з арт-галереї винесли скульптуру вартістю $ 16 тисяч

"Підозрюваний виявився в потрібному місці в неправильний час. Ми дуже серйозно ставимося до ситуації та вживаємо заходів обережності для посилення безпеки галереї і наших співробітників"

У Нью-Йорку серед білого дня грабіжник виніс із художньої галереї скульптуру французького художника Фреда Алларда вартістю $ 16 тис.Вона являє собою кошик з покупками, виконаний із золота й наповнений срібними пляшками.

Пограбування сталося 25 квітня близько 16:30 за місцевим часом у галереї Bartoux на Манхеттені, повідомляє CNN.

Підозрюваним виявився 61-річний чоловік на ім'я Золтан Генк. Його затримали через кілька днів і висунули звинувачення в крадіжці.

"Підозрюваний виявився в потрібному місці в неправильний час. Ми дуже серйозно ставимося до ситуації та вживаємо заходів обережності для посилення безпеки галереї і наших співробітників", - ідеться в заяві галереї.

Нагадаємо, що таганський суд Москви заарештував 32-річного Дениса Чуприкова, підорзюваного у викраденні картини Архипа Куїнджі "Ай-Петрі. Крим" з Третьяковської галереї у Москві.