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У Нью-Йорку серед білого дня з арт-галереї винесли скульптуру вартістю $ 16 тисяч

"Підозрюваний виявився в потрібному місці в неправильний час. Ми дуже серйозно ставимося до ситуації та вживаємо заходів обережності для посилення безпеки галереї і наших співробітників"
У Нью-Йорку серед білого дня грабіжник виніс із художньої галереї скульптуру французького художника Фреда Алларда вартістю $ 16 тис.Вона являє собою кошик з покупками, виконаний із золота й наповнений срібними пляшками.
У Нью-Йорку серед білого дня з арт-галереї винесли скульптуру вартістю $ 16 тисяч Фото: Police Department

Пограбування сталося 25 квітня близько 16:30 за місцевим часом у галереї Bartoux на Манхеттені, повідомляє CNN.

Підозрюваним виявився 61-річний чоловік на ім'я Золтан Генк. Його затримали через кілька днів і висунули звинувачення в крадіжці.  

"Підозрюваний виявився в потрібному місці в неправильний час. Ми дуже серйозно ставимося до ситуації та вживаємо заходів обережності для посилення безпеки галереї і наших співробітників", - ідеться в заяві галереї. 

Нагадаємо, що таганський суд Москви заарештував 32-річного Дениса Чуприкова, підорзюваного у викраденні картини Архипа Куїнджі "Ай-Петрі. Крим" з Третьяковської галереї у Москві.

 
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28 04 2019 19:31
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