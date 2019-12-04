У Нью-Йорку спалах захворювання на кір, який ймовірно потрапив з України
З початку цього року у США зафіксували 465 випадків зараження небезпечною інфекцією, із них майже 170 - у штаті Нью-Йорк, округ Рокленд, де живуть значна кількість ультраортодоксальних євреїв, повідомляє The New York Times.
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив обов’язкову вакцинацію і режим надзвичайного стану у галузі охорони здоров’я.
"Це єдиний шлях зупинити цей спалах і переконатись, що ті, хто не був щеплений, отримає вакцину. Людям критично важливо усвідомити, що вакцина від кору працює. Вона безпечна, ефективна, випробувана часом", - заявив мер міста.
Так згідно з інформацією видання, у Нью-Йорк вірус привезли паломники-хасиди з України.
Щороку десятки тисяч хасидів їдуть в Умань на Черкащині святкувати юдейський новий рік. у 2018 році дата припала на початок вересня, і через кілька тижнів по тому спалах кору стався в Ізраїлі, а у жовтні хворобу зафіксували у Нью-Йорку.
Нагадаємо, за даними МОЗ України від початку 2019 року на кір в Україні захворіли 35 тисяч людей, від ускладнень хвороби померли 14 осіб.
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