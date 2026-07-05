Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Нью-Йорку загорівся Бруклінський міст через феєрверк-шоу до Дня незалежності США

05 липня 2026, 09:55
У Нью-Йорку загорівся Бруклінський міст через феєрверк-шоу до Дня незалежності США
Фото: Getty Images
Про постраждалих не повідомлялося.
Увечері 4 липня під час феєрверкового шоу до Дня незалежності США на Бруклінському мосту в Нью-Йорку спалахнула пожежа. Про постраждалих не повідомлялося.
 
Про це пише New York Times.
 
Перші осередки займання з’явилися на пішохідній частині мосту незабаром після 21:00 – саме там запускали феєрверки. За даними поліції, повідомлення про пожежу надійшло о 21:32, а вже незадовго після 22:00 її вдалося загасити.
 
У поліції заявили, що пожежу "дуже ймовірно" спричинили феєрверки. Фотограф NYT бачив полум’я щонайменше у чотирьох місцях на мосту. Після завершення шоу на середині мосту помітили пожежну машину. До пізнього вечора міст залишався перекритим для транспорту та пішоходів.
 
Очевидці, які спостерігали за феєрверками з набережної, спершу не могли зрозуміти, чи пожежа є частиною шоу.
 
"Цілком очевидно, що для корінних ньюйоркців це не було частиною шоу. Це незвично, ситуація вийшла з-під контролю", – сказала одна з глядачок.
 
 
пожежаСША

Останні матеріали

Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
LifeStyle
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
03 липня 2026, 17:11
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Новий маньчжурський кандидат. Частини 8-9 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 03 липня 2026, 14:10
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 03 липня 2026, 11:26
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Політика
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Переклад iPress – 03 липня 2026, 07:48
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Політика
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Переклад iPress – 02 липня 2026, 13:01
Огляд війни. Удари по військово-промисловій базі росії – Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд війни. Удари по військово-промисловій базі росії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 липня 2026, 11:43
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 02 липня 2026, 08:00
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Політика
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 липня 2026, 13:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється