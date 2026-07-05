У Нью-Йорку загорівся Бруклінський міст через феєрверк-шоу до Дня незалежності США

Про постраждалих не повідомлялося.

Увечері 4 липня під час феєрверкового шоу до Дня незалежності США на Бруклінському мосту в Нью-Йорку спалахнула пожежа. Про постраждалих не повідомлялося.

Про це пише New York Times.

Перші осередки займання з’явилися на пішохідній частині мосту незабаром після 21:00 – саме там запускали феєрверки. За даними поліції, повідомлення про пожежу надійшло о 21:32, а вже незадовго після 22:00 її вдалося загасити.

У поліції заявили, що пожежу "дуже ймовірно" спричинили феєрверки. Фотограф NYT бачив полум’я щонайменше у чотирьох місцях на мосту. Після завершення шоу на середині мосту помітили пожежну машину. До пізнього вечора міст залишався перекритим для транспорту та пішоходів.