У Орбана закликали Україну звернутися до "Венеціанки" перед ухваленням закону про нацменшини
Угорщина сподівається, що Україна попросить Венеціанську комісію надати свій висновок щодо закону про нацменшини перед його ухваленням.
Про це заявив голова комітету із закордонних справ парламенту Угорщини Жолт Немет, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.
"Настав час Угорщині й Україні взяти участь у переговорах на високому рівні. Легітимні представники Угорщини та закарпатської угорської громади готові до цього", - зазначив депутат.
Немет сказав, що Україна повною мірою не імплементувала оприлюднені в грудні висновки Венеціанської комісії Ради Європи щодо закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
ВК заявила, що закон не витримує балансу між захистом української мови та гарантуванням прав мов меншин.
Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова тоді пояснила, що Україна втілить частину рекомендацій "Венеціанки" щодо мовного закону. Вона додала, що нині готується закон про нацменшини, де "всі побажання будуть прийняті до розгляду".
Водночас євродепутат від угорської партії влади "Фідес" Андреа Бочкор 28 січня закликала привернути більше уваги до "серйозних порушень прав в Україні".
"Якщо Україна хоче зробити демократичний перехід, якщо вона хоче належати до європейської спільноти, їй доведеться дотримуватися правил і відповідати очікуванням, які випливають з цього", - сказала Бочкор. "Вона не може продовжувати проводити націоналістичну політику, яка перешкоджає європейській інтеграції країни".
Нагадаємо, що в угорській громаді Закарпаття негативно відреагували на закон про середню освіту.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків