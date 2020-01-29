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У Орбана закликали Україну звернутися до "Венеціанки" перед ухваленням закону про нацменшини

"Настав час Угорщині й Україні взяти участь у переговорах на високому рівні. Легітимні представники Угорщини та закарпатської угорської громади готові до цього"
Немет сказав, що Україна повною мірою не імплементувала оприлюднені в грудні висновки Венеціанської комісії Ради Європи щодо закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". ВК заявила, що закон не витримує балансу між захистом української мови та гарантуванням прав мов меншин.
У Орбана закликали Україну звернутися до "Венеціанки" перед ухваленням закону про нацменшини Фото: з вільних джерел

Угорщина сподівається, що Україна попросить Венеціанську комісію надати свій висновок щодо закону про нацменшини перед його ухваленням.

Про це заявив голова комітету із закордонних справ парламенту Угорщини Жолт Немет, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.

"Настав час Угорщині й Україні взяти участь у переговорах на високому рівні. Легітимні представники Угорщини та закарпатської угорської громади готові до цього", - зазначив депутат.

Немет сказав, що Україна повною мірою не імплементувала оприлюднені в грудні висновки Венеціанської комісії Ради Європи щодо закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

ВК заявила, що закон не витримує балансу між захистом української мови та гарантуванням прав мов меншин.

Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова тоді пояснила, що Україна  втілить частину рекомендацій "Венеціанки" щодо мовного закону. Вона додала, що нині готується закон про нацменшини, де "всі побажання будуть прийняті до розгляду".

Водночас євродепутат від угорської партії влади "Фідес" Андреа Бочкор 28 січня закликала привернути більше уваги до "серйозних порушень прав в Україні".

"Якщо Україна хоче зробити демократичний перехід, якщо вона хоче належати до європейської спільноти, їй доведеться дотримуватися правил і відповідати очікуванням, які випливають з цього", - сказала Бочкор. "Вона не може продовжувати проводити націоналістичну політику, яка перешкоджає європейській інтеграції країни".

Нагадаємо, що в угорській громаді Закарпаття негативно відреагували на закон про середню освіту.

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29 01 2020 14:29
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