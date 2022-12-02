"У пакетах були очі тварин": посольства та консульства України у шести країнах отримали закривавлені посилки

Посольства та консульства України продовжують отримувати погрози в світі. Через кілька днів після вибуху в українській дипустанові в Мадриді, вже у шести країнах відомства отримали закривавлені посилки.

Всередині пакетів, серед іншого, були очі тварин.

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Facebook.

За його словами, після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств у Неаполі та Кракові, а також до консульства в Брно надійшли такі закривавлені пакунки. Вони були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах.

Нині фахівці вивчають сенс таких послань. Також відомо, що вхід до помешкання посла у Ватикані зазнав вандалізму, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося.

Крім цього, посольство в США отримало лист із ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, він синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни.

"Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України", – заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У МЗС додали, що українські дипломати й надалі будуть успішно працювати над зміцненням обороноздатності України та забезпеченням українців необхідним енергетичним обладнанням для проходження зими.

Українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб і притягнення їх до відповідальності.

"Закликаємо іноземні уряди ґарантувати максимальний захист українських дипломатичних установ відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини", – наголосив Ніколенко.

Раніше повідомлялось, що Іспанія відправить поліцейських в Україну для допомоги у розслідуванні військових злочинів.