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У Пакистані жінку засудили до страти через поширення картинок у WhatsApp

Блюзнірські матеріали, які поширювалися жінкою у WhatsApp, а також карикатури, які вона отримувала та надсилала у повідомленнях, є тотально неприйнятними для мусульманина
Пакистанський суд засудив до страти жінку за «блюзнірство» через поширення зображень, які нібито ображають пророка Мохаммеда.
У Пакистані жінку засудили до страти через поширення картинок у WhatsApp Мусульманські жінки у нікабі. Фото: islamnews.ru
Про це повідомляє Al Jazeera.
 
Суд відбувся у місті Равалпінді на півночі країни. Судді винесли смертний вирок 26-річній Аніці Атік за звинуваченням у блюзнірстві.
 
«Блюзнірські матеріали, які поширювалися жінкою у WhatsApp, а також карикатури, які вона отримувала та надсилала у повідомленнях, є тотально неприйнятними для мусульманина», - заявив суддя Аднан Муштак.
 
Повідомляється, що Атік звинуватили у блюзнірстві ще у травні 2020 року. Позов проти неї подав чоловік, який познайомився з нею в Інтернеті та отримав у повідомленні карикатури після того, як вона «відмовилася бути дружньою до нього».
 
ЗМІ відзначає, що смертний вирок для Атік має бути підтверджений Верховним судом у Лахорі, тож жінка ще має шанс на успішну апеляцію. Блюзнірство вважається серйозним злочином у Пакистані. З 1990-х років щонайменше 80 чоловік було вбито за звинуваченнями у блюзнірстві проти релігії. Статті, які засуджують блюзнірство, входять до кримінального кодексу Пакистану, проти чого неодноразово виступали правозахисні організації.
 
Як повідомляв Укрінформ, індійська поліція заарештувала індуїстського релігійного лідера Калічарана Махарая за промову з образами у бік Магатми Ганді.
 
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20 01 2022 16:13
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