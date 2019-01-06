Партія Тарути йде на вибори разом з "Батьківщиною", у Тимошенко це не коментують

У політичній партії "Основа" Сергія Тарути заявили, що підуть на позачергові парламентські вибори разом з партією "Батьківщина", яка поки цю інформацію не підтверджує

Тарута вважає, що Тимошенко є достойною кандидатурою, щоби очолити наступний уряд.

"Насамперед йдеться про об’єднання ідеологічних платформ партії "Основа" та "Батьківщина" в економічному розділі та у розділі про відновлення миру в країні. Також партії будуть координувати та узгоджувати свої дії при формуванні спільної команди у загальнонаціональному та мажоритарних округах", — сказав Тарута, йдеться у "Громадське" з посиланням на сайт "Основи".

"Українці на президентських виборах обрали лідера нації. На нього люди покладають свої сподівання на краще майбутнє. Але Володимиру Зеленському, як молодому політику, для швидких позитивних зрушень потрібен досвідчений та компетентний прем’єр-міністр", — заявив він.

Голова партії Андрій Ніколаєнко повідомив, що обидві партії формуватимуть спільний список кандидатів, до якого увійдуть "найбільш рейтингові та авторитетні" особи, узгоджені політрадами "Батьківщини" та "Основи".

У прес-службі "Батьківщини" не підтвердили, але і не спростували інформацію щодо можливості спільного походу партій на вибори.

"Дочекайтесь з’їзду "Батьківщини", — зазначили в політсилі.

Нагадаємо, 29 травня лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що партія піде на позачергові вибори самостійно і не буде об’єднуватись з іншими політсилами.

16 березня Сергій Тарута заявив, що підтримує кандидатуру Юлії Тимошенко і заявив, що в них збігаються погляди щодо досягнення миру на Донбасі, але не встиг зняти свою кандидатуру і залишився в виборчих бюлетенях.

Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".

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