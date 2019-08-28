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У партії Зеленського пропонують стягувати податок з доходів родини та запровадити "знижку" за відпочинок

"Податок (на доходи фізичних осіб, ПДФО - ред.) може стягуватися із сукупного доходу родини. Наші утриманці, які мають пільги та проживають з нами, можуть зменшити наш сукупний сімейний податок на суму своїх пільг"
Обраний депутат від партії "Слуга народу", який обійме посаду голови податкового комітету Верховної Ради, Данило Гетманцев, повідомив, що у партії обговорюють зміни до Податкового кодексу, якими змінять базу оподаткування податку на доходи — з індивідуальних доходів, на доходи родини.
У партії Зеленського пропонують стягувати податок з доходів родини та запровадити "знижку" за відпочинок Фото:Facebook

"Податок (на доходи фізичних осіб, ПДФО - ред.) може стягуватися із сукупного доходу родини. Наші утриманці, які мають пільги та проживають з нами, можуть зменшити наш сукупний сімейний податок на суму своїх пільг", - заявив Гетманцев, повідомляє "Економічна правда".

Він також зазначив, що у провладній партії обговорюють питання збільшення кількості пільг та можливостей зменшення податкових зобов'язань з податку на доходи.

"Наприклад, відпочинок в Україні. Якщо я купую путівку в Україні, то можу зменшити на її вартість суму сукупного доходу, який оподатковується", - додав Гетманцев.

Нагадаємо, що 27 серпня Стефанчук сказав, що у перший день роботи Верховної Ради, 29 серпня, президент направить зміни до Конституції щодо відповідальності за кнопкодавство та пропуск без поважних причин депутатами одної третини пленарних засідань. Зокрема, нардепів можуть карати позбавленням мандату.

У серпні партія "Голос" звернулась до президента Володимира Зеленського із закликом запропонувати зміни до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності. 

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